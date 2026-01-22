「TACO」劇本重演！美股翻揚 台股早盤狂漲逾600點改寫新高！台達電、2檔記憶體股漲停

台股週四早盤最高漲逾600點至31864點，再度改寫盤中史高。廖瑞祥攝



美國總統川普宣布與北約達成格陵蘭框架協議，美歐緊張關係暫解，全球市場重演「TACO」劇本，美股主要指數反彈。台股今日（1/22）甫開盤即大漲逾500點，收復5日線，早盤最高漲逾600點至31864點，再度改寫盤中史高。台積電最高漲至1770元。

美國總統川普週三（1/21）宣布撤回對歐洲國家加徵關稅的威脅，並表示已就格陵蘭達成「未來協議框架」，道瓊工業指數終場上漲588.64點，收在49077.23點，漲幅1.21%。標普500指數揚升78.76點，以6875.62點作收，漲幅1.16%。那斯達克指數上揚270.50點，收報23224.82點，漲幅1.18%。費城半導體指數勁揚247.88點，以8042.07點作收，漲幅3.18%。

台積電ADR昨小挫0.32%，股價收在326.12美元，但盤後翻揚0.9%。權王台積電週三下挫35元，以1740元作收；今日開盤跳空漲至1765元，早盤最高漲30元至1770元。

主要權值股水漲船高，台達電狂飆至1245元亮燈漲停，股價續創史高。鴻海、日月光投控、聯電皆漲逾3%，廣達漲逾2%，其餘權值股皆小漲。

記憶體股早盤全數翻揚，群聯、威剛2檔個股狂飆1根，股價各自來到2095元、298.5元。南亞科漲逾半根，華邦電、旺宏、十銓漲逾4%，力積電漲逾3%，廣穎漲逾2%，鈺創、創見皆小漲。

