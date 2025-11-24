TACO+1！川普嗆上調加拿大10％關稅 1個月後暫緩原因曝光

2025年10月7日，加拿大總理卡尼二度訪問白宮，與美國總統川普會談。路透社



美國總統川普日前因加拿大安大略省推出反關稅廣告，表明終止與加拿大的貿易談判，並揚言對該國進口品的關稅再提高10%。然而，在事情過了將近1個月後，美國並未對加國開徵新關稅，讓外界認為雙邊元首可能已私下解決此事。

安大略省上月推出的廣告，節錄了美國前總統雷根（Ronald Reagan）1987年的電視演說，指出關稅「只有短期有效，若長久實施，這類貿易壁壘將會傷害每一個美國勞工和消費者，高關稅無可避免地會引發外國報復，終究導致貿易戰」，市場將會萎縮、崩潰，數百萬人失業。

此舉讓身為雷根粉絲的川普（Donald Trump）大發雷霆，於10月23日表明終止與加拿大的「所有貿易談判」，並在25日於社群平台指責該廣告「扭曲事實」，宣布加拿大進口品的關稅再提高10%至45%，令加國出口商為最壞情況做好準備。

然而，政治新聞網站Politico週日（11/23）發現，截至目前，川普政府尚未發出任何正式文件，要求美國海關暨邊境保護局（CBP）執行稅率更高的新關稅，美國進口商亦未收到任何新的監管指引。白宮在被問及是否仍計劃對加拿大徵收關稅時未予置評。

一位美國官員暗示，川普政府已選擇暫緩加徵關稅，轉而繼續以威脅手段施壓，為雙方未來談判預作準備，「加拿大人知道有什麼擺在桌面上。」

川普曾透露，加拿大總理卡尼（Mark Carney）10月底在南韓慶州出席APEC峰會期間，與他進行了「非常愉快」的對話，並就廣告事件致歉。加拿大汽車零件製造商協會主席沃爾普（Flavio Volpe）認為，這對美國暫緩徵收關稅一事發揮作用，「雙方很可能已私下解決此事。」

美國與加拿大在川普的首個任期內談判達成自由貿易協議，但川普在今年稍早仍以加拿大涉嫌協助芬太尼流入美國為由，對加拿大進口品加徵關稅，但對符合《美墨加貿易協定》（USMCA）的貨品予以豁免，這涵蓋了當前加拿大出口至美國的絕大多數商品。

主管美加貿易的加拿大聯邦內閣部長勒布朗（Dominic LeBlanc）上週表示，他願意在川普準備就緒時重返談判桌，以達成對加拿大和美國勞工皆有利的協議，「但我們不會坐等通知，更不會整晚盯著手機、開著通知提醒，只為確保不會錯過晚上9點半收到的簡訊。」

