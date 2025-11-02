Taichung醉美 首辦茶酒市集

南部中心／綜合報導台南有一名男子，週五深夜臨停在路邊，卻遭到路過員警盤查，當時員警認為男子的車上有聞到酒味，要求對男子進行酒測，但這名男子卻堅持不願意配合，更認為自己已經給員警身分證了，雙方僵持超過半小時，但事後男子酒測值為0，員警也讓男子自行離去。男子指控警方違法盤查要求酒測，警方認為於法有據。（圖／翻攝畫面）員警站在車窗邊，不斷要求男子下車進行酒駕，但他就是堅持不願意配合，員警強調聞到酒味，認為是合理要求，但男子卻說他已經給了身分證，認為要求下車受檢，已經侵害人權，員警說如果堅持拒測，就要告知相關權利開罰，但男子也認為警方不放人，已經妨害他的權利，這起事件起因於警方發現這輛轎車違停上前盤查，員警聞到酒味，但男子卻堅持拒測，雙方僵持超過半個小時。男子指控警方違法盤查要求酒測，警方認為於法有據。（圖／翻攝畫面）台南警第一分局莊敬所長張許世賢指出，「經查發現該車內疑似有酒味，遂要求該車駕駛男子下車接受酒測，後續告知酒駕及拒絕酒測相關規定，該男始下車配合。」，警方強調根據警察職權行使法第八條，員警當下認為聞到酒味，可以要求進行酒測，最後男子終於進行酒測，數值是零，不少民眾就覺得，既然沒喝酒，幹嘛怕酒測。律師認為警方當下的要求符合相關規定。（圖／民視新聞）其他民眾認為，「我覺得該酒測就酒測吧，酒測很快啊，還是有點扯啊，因為就酒測而已嘛。」，也有人說，「沒有喝酒就讓警察測沒關係，會覺得這樣沒什麼必要。」，律師梁家瑜認為，「可能警察認為犯罪行為人，或犯罪嫌疑人他的身上有酒味，即將導致這個危害，所以實施酒測的行為，應該是符合法律規定的。」律師認為警方當下的要求，應該是符合相關規定，只是男子違停還是事實，最終還是被告發後，警方就讓他離去。原文出處：男違停遭盤查拒酒測！ 與警僵持逾半小時酒測結果曝光 更多民視新聞報導牛肉堡惹禍？觀眾帶漢堡影城拒賣票 消保官：影城全面禁外食恐違法持刀砍母50多刀！彰化逆倫慘劇 老母勸阻兒子竟遭殺害中國男「酒駕逃逸」慘了！辯稱「這1句」判刑結果出爐

