Taichung醉美 首辦茶酒市集
為展現台中農產新風貌，農業局於11月1日至2日在勤美市民廣場舉辦「台中領鮮‧Taichung醉美」農特產盛宴，首次攜手2025 KINGSHIP城市沖煮賽共同辦理茶酒市集，融合咖啡、茶酒與在地農產及糕餅，打造兼具風味與創意的城市盛典，吸引民眾熱情參與。（見圖）
農業局表示，這次活動以「農產×飲品文化×城市品牌」為主題，結合國際級沖煮賽事熱潮，讓台中在地農業、酒莊與青農品牌同場亮相，展現豐富的農業實力與文化底蘊。現場設有超過90多組特色攤位，其中「台中領鮮‧ Taichung醉美」專區從手作農產、咖啡到在地酒莊代表作，充分呈現台中農業的多元風貌。
此外，台中市政府農業局規劃的「Taichung醉美」系列，以酒香串起城市風土記憶，集結霧峰酒莊、大安酒莊、酒堡庄、松鶴、月眉、百瑞酒莊等品牌，推出融合在地食材的創新酒品，吸引不少愛酒人士駐足品酩。同時，青農市集邀請好樂農莊、浪勁烘豆、陳勝樂咖啡莊園、吉探爸爸、出雲山莊、巧遇農情等青年農友設攤展售，展現青年世代的創意與永續精神，並與消費者熱烈互動，傳遞「吃在地、愛台中」的理念。
