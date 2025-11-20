TAICHUNG 醉美！台中五款地酒與知名燒肉聯名登場

「TAICHUNG 醉美 × 屋馬燒肉」聯名登場。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 台中市政府農業局為推廣台中在地釀製之優質酒品，持續推動「TAICHUNG 醉美」系列活動，攜手指標餐飲品牌屋馬餐飲集團，讓霧峰、后里、石岡柑杯、大安及外埔等五款精選地酒進入菜單，讓民眾在熟悉的餐桌場景中，體驗料理與地酒交織的城市風味。

近年台中在地釀酒產業以本土農產為基礎，發展清酒、果酒與葡萄酒等多元品項，風味獨具並屢獲國際肯定，展現城市豐饒風土與產業能量。自11月20日起至明年1月20日於屋馬燒肉中港店推出聯名企劃，讓「台中地酒」走進你的日常，用一杯酒帶你品味土地的故事。

今天舉行的TAICHUNG 醉美媒合企業聯名發表會，透過餐酒搭配形式呈現台中城市風味，推動在地酒品走入日常、拓展多元消費場域。立法委員廖偉翔與市議員黃馨慧皆派代表出席參與，市議員張廖乃綸也親自出席。

在醉美TAICHUNG專區展出了霧峰初霧純米吟釀、后里樹生酒莊特級紅酒、石岡柑杯酒、大安芋燒酎及外埔仟百醇白葡萄酒等五款精選地酒，呈現從山城到海線的農產特色。屋馬燒肉亦同步推出「醉美佐餐酒限定菜單」，讓民眾在熟悉的餐桌場景中，體驗料理與地酒交織的城市風味。

農業局表示，台中在地酒品承載土地語言與釀酒師匠心，與屋馬燒肉的合作展現餐飲與農業的跨域結合，使地酒不再僅具伴手禮性質，更成為日常品味的一部分。期盼藉此讓更多民眾理解台中釀酒產業背後的農產故事，進一步支持在地農業發展。

酒莊代表霧峰區農會總幹事黃景建表示，初霧清酒的名字靈感來自霧峰區的晨霧，象徵著純淨和自然的結合。此次很榮幸與屋馬燒肉合作，以餐酒的形式展現給大家，期待讓更多人認識霧峰的土地、作物與酒香。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏指出，屋馬深耕台中多年，此次參與「TAICHUNG 醉美」亦是回饋城市的重要行動。透過專業料理搭配在地酒品，希望讓更多人感受台中農產與釀造的細膩層次，帶動地方產業共同成長。

農業局強調，「TAICHUNG 醉美」象徵台中農業與餐飲文化的創新融合，未來將持續推動與觀光、文創等領域的跨界合作，深化城市風味，讓台中香氣持續被世界看見。歡迎市民前往屋馬燒肉中港店，共同品味屬於台中的醇美風土。訂位連結：https://hgdtw.pse.is/6c3tac

屋馬燒肉搭配全新亮相，打造屬於台中的醇美體驗。 圖：台中市政府/提供