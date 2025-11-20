「TAICHUNG 醉美×屋馬燒肉」聯名登場 ５款酒飲品味台中獨特風土

五款台中地酒一次品味，從山城到海線的風土香氣。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為推廣台中在地釀製之優質酒品，臺中市政府農業局持續推動「TAICHUNG 醉美」系列活動。近年台中在地釀酒產業以本土農產為基礎，發展清酒、果酒與葡萄酒等多元品項，風味獨具並屢獲國際肯定，展現城市豐饒風土與產業能量。

「TAICHUNG 醉美 × 屋馬燒肉」聯名登場，喝見城市風味。（圖/記者廖妙茜拍攝）

此次農業局攜手指標餐飲品牌屋馬餐飲集團，自 2025 年 11 月 20 日起至 2026年 1 月 20 日於屋馬燒肉中港店辦理「TAICHUNG 醉美媒合企業聯名發表會」，透過餐酒搭配形式呈現台中城市風味，推動在地酒品走入日常、拓展多元消費場域。立法委員廖偉翔與市議員黃馨慧皆派代表出席參與，市議員張廖乃綸也親自出席。

台中市政府農業局科長致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

活動期間規劃「醉美TAICHUNG 專區」，展出霧峰初霧純米吟釀、后里樹生

酒莊特級紅酒、石岡柑杯酒、大安芋燒酎及外埔仟百醇白葡萄酒等五款精選地酒，呈現從山城到海線的農產特色。屋馬燒肉亦同步推出「醉美佐餐酒限定菜單」，讓民眾在熟悉的餐桌場景中，體驗料理與地酒交織的城市風味。

初霧、樹生、柑杯、芋燒酎、仟百醇，每一款都是土地的故事。（圖/記者廖妙茜拍攝）

農業局表示，台中在地酒品承載土地語言與釀酒師匠心，與屋馬燒肉的合作展現餐飲與農業的跨域結合，使地酒不再僅具伴手禮性質，更成為日常品味的一部分。期盼藉此讓更多民眾理解台中釀酒產業背後的農產故事，進一步支持在地農業發展。

屋馬中港店限定—醉美佐餐酒菜單揭開台中味。（圖/記者廖妙茜拍攝）

作為酒莊代表的霧峰區農會總幹事黃景建表示，初霧清酒的名字靈感來自霧峰區的晨霧，象徵著純淨和自然的結合。此次很榮幸與屋馬燒肉合作，以餐酒的形式展現給大家，期待讓更多人認識霧峰的土地、作物與酒香。

讓台中地酒不只做伴手禮，更走進你的餐桌日常。（圖/記者廖妙茜拍攝）

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏指出，屋馬深耕台中多年，此次參與「TAICHUNG 醉美」亦是回饋城市的重要行動。透過專業料理搭配在地酒品，希望讓更多人感受台中農產與釀造的細膩層次，帶動地方產業共同成長。

以料理與酒香，帶你探索台中的五種風土記憶。（圖/記者廖妙茜拍攝）

農業局強調，「TAICHUNG 醉美」象徵台中農業與餐飲文化的創新融合，未來將持續推動與觀光、文創等領域的跨界合作，深化城市風味，讓台中香氣持續被世界看見。歡迎市民前往屋馬燒肉中港店，共同品味屬於台中的醇美風土。



《觀傳媒》 提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！未滿18歲禁止飲酒！

-以下為補充資訊-

【TAICHUNG 醉美 × 屋馬燒肉｜城市風味聯名登場 】

五款台中地酒 × 招牌燒肉限定餐酒組合，一起品味台中的風土香氣！

自114年11月20日起至115年1月20日在屋馬燒肉中港店推出聯名企劃，讓「台中地酒」走進你的日常，用一杯酒帶你品味土地的故事。

醉美 TAICHUNG 專區─精選 5 款在地酒品，從山城到海線，每一款都和台中的土地有關：

霧峰｜初霧純米吟釀

后里｜樹生酒莊特級紅酒

石岡｜柑杯酒

大安｜芋燒酎

外埔｜仟百醇白葡萄酒

將地酒風味與屋馬招牌料理完美搭配，讓你在熟悉的餐桌上喝見「台中味」。

想一次喝見台中的風景？歡迎到屋馬燒肉中港店，用味蕾探索屬於這座城市的醇美風土！