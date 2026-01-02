TAID企業參訪暨美學走讀｜「TOTO工廠 」X「三漫茶院落」深入體驗衛浴製造新科技與日系匠心工藝

整理｜Eason 圖片來源｜台北市室內設計裝修商業同業公會



為促進會員對建材製造流程與創新技術的深入理解，台北市室內設計裝修商業同業公會（TAID）於 12 月 22 日 舉辦企業參訪活動，前往位於苗栗造橋的 TOTO 工廠，實地了解日本知名衛浴品牌在產品製造、品質控管與技術研發上的嚴謹流程與先進科技。

本次參訪重點聚焦於 TOTO 最新加壓成形製程技術。透過新世代設備，將樹脂與陶瓷泥漿進行精準調製後加壓成型，不僅有效提升製程效率，也大幅強化產品結構穩定度。現場說明指出，臉盆加壓成形約需 25 分鐘，水箱則約 11 分鐘，展現高效率且高度一致的製造品質，讓會員實際感受工業製程背後的精密管理與技術實力。

在製造現場，工廠嚴格落實作業規範，生產動線清楚、環境整潔，幾乎不見多餘紙屑與雜物，充分體現日系製造對細節與品質的高度要求。成形後的產品需依序進入加工、胴前置（貼板）加工、養生、乾燥設備、噴釉與高溫燒成等多道關鍵工序。產品出窯後，將進入母車盤區並接受「打音檢查」，透過敲擊聲音判斷結構完整度，若出現破音即代表內部可能產生裂痕，需立即淘汰，以確保每一件出廠產品皆符合高品質標準。

此外，參訪成員也深入了解 TOTO 衛浴產品的重要核心技術之一——噴嘴黃金 43 度角洗淨設計。此角度經長時間測試與研究，不僅有效提升清潔效率，同時兼顧使用者的舒適體驗，充分展現品牌在功能性與人性化設計上的長期投入與研發成果。

除工廠參訪外，本次行程亦特別安排在地文化體驗。中午前往苗栗知名餐廳 棗莊古藝庭園膳坊 用餐，餐廳以傳統閩式建築為空間基底，結合庭園造景與古文物陳設，營造濃厚人文氛圍，並以在地食材入菜，讓會員在古色古香的空間中，感受苗栗地方飲食文化與建築美學交織而成的生活風景。

下午則參訪位於苗栗三義的三漫茶院落，由王建築師創立，以茶文化與生活美學為核心，園區由兩座舊三合院改建而成，透過細膩的空間規劃，結合自然植栽與人工造景，營造靜謐而富詩意的園林意境。三漫茶院落採預約制經營，提供沉浸式茶席體驗，並不定期舉辦茶文化講座、藝術展覽與交流活動，串聯年輕藝術家，將茶道精神與陶藝、木雕、玻璃等工藝創作相互融合，形塑一處結合文化、藝術與設計思維的交流場域。

本次 TOTO 苗栗工廠參訪活動圓滿落幕，不僅讓 TAID 會員近距離認識高品質衛浴設備背後的製造實力與匠心工藝，也為設計與裝修實務帶來更多材料應用與工法思考，進一步拓展專業視野，為未來空間設計注入嶄新靈感。

