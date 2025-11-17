TAID企業參訪｜建築 × 光影 × 美學的設計之旅
TAID企業參訪｜建築 × 光影 × 美學的設計之旅
整理｜Eason 圖片來源｜台北市室內設計裝修商業同業公
本次TAID企業參訪活動，特別安排前往 「新北市美術館」 與 「湯石照明台北總部」，以室內設計師視角探索建築與照明美學的結合，體驗城市文化與產業創新的新風貌。
新北市美術館｜蘆葦叢中的現代美術館
新北市美術館位於鶯歌溪與大漢溪匯流處的三鶯新生地，是新北市政府推動地方發展與城市再造的重要文化建設。作為全市首座公立美術館，館方結合藝術文化 × 自然生態 × 產業特色，串聯新北多元文化場館與藝術社群，導入國際藝文思潮，推動全齡美感教育，實踐「全民美術館」的願景。由建築師 姚仁喜 操刀設計，以「蘆葦叢中的現代美術館」為建築意象。外觀以銀白色管狀柱體構成格柵立面結構，錯落排列展現光影層次，並搭配大面積落地窗引入自然光，使建築量體在時間與光線的變化下呈現豐富的視覺律動。主體橫跨模擬大漢溪河床的「藝術街區」，展現自然與人文共融的建築哲學，營造出開放、親民且充滿現代感的公共藝術空間。在導覽人員的細膩解說分享中，會員們深入了解建築理念與美術館的設計規畫概念，感受新北城市美學的當代風貌。
湯石照明台北總部｜光的藝術 × 設計靈感
午餐後，參訪團前往位於新北市樹林區的 湯石照明台北總部。湯石照明以「簡約不簡單」為品牌核心，深耕節能高端照明三十餘年，持續創新研發並屢獲國際設計獎項，是國際高端照明應用的代表品牌之一。本次活動由 詹益禎協理 與 陳建豪經理 暨同仁們的熱情接待，帶領會員參觀展示空間，體驗各式展示照明產品的光影表現與雲端控制應用技術。現場透過實際體驗與專業解說，會員們親身感受到光線在空間營造中的細膩層次，並獲得豐富的靈感與實務啟發。
活動收穫
透過本次企業參訪，會員們不僅深入體驗建築與照明設計的跨界對話，更在現場交流中獲得第一手照明產業趨勢洞察，為未來設計創作注入新的靈感與能量。
更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk
其他人也在看
TAID 114年度中秋旅遊活動｜「舟遊天下、丟丟銅仔、蘭陽山海遊」室內建築設計走讀暨聯歡晚宴
為慶祝中秋佳節並促進會員情誼交流，TAID 特別舉辦 114 年度國內旅遊活動——「舟遊天下｜丟丟銅仔｜蘭陽山海遊」，邀請會員們走訪宜蘭蘭陽平原，體驗自然山海之美與在地文化風情。id SHOW ・ 11 小時前
桃園南門市場將啟動災損區域拆除工程 (圖)
桃園市政府建築管理處17日上午將啟動南門市場災損區域拆除工程，市府並會同步成立「應變中心（聯合稽查小組）」全程掌握作業進度。中央社 ・ 1 天前
新世代最青－社宅納民間空屋 解青年居不易
低薪高房價壓的喘不過氣，年輕人陷入居住困境，想入住都會區社宅得碰運氣。據統計，台北市和新北市共有近2.5萬戶社宅完工，但光是雙北在籍人口高達648萬，還沒加上桃園和基隆通勤或中南部北漂工作的需求，連內政部長劉世芳也坦言，社會住宅是「僧多粥少」，因此，不僅要擴大包租代管社宅規模，同時透過財稅手段釋放民間空屋，透過多元方式增加量體，盼處理等不到社宅的問題。工商時報 ・ 20 小時前
換尿布時「咔嗒」聲顯警訊！3方法判別髖關節異常 早期診斷成功率高達9成
現代家庭中，孩子是父母的心肝寶貝，健康成長是每位家長的最大心願。然而，在日常照顧中，家長們可能忽略了一個潛在的健康警訊：在幫寶寶換尿布時，若聽到髖關節處發出「咔嗒」聲響，這可能是髖關節脫臼的徵兆。及早eNews ・ 14 小時前
走進宜蘭的生活精神！「敬好生活節」50組品牌、25場手作，凝聚在地品牌力
今年的「敬好品牌展」以蘭陽溪為策展主題，象徵宜蘭的生命之河，也象徵七年來品牌流動、匯聚與成長的歷程。展覽集結 28 組品牌故事，透過三大展區呈現在地創意能量，「從地方開始的敬好」、「群像風景」與「敬好生活選品系譜」展區，呈現從器物、飲食到工藝設計的多元創意樣...styletc ・ 2 天前
Venchi 2025耶誕限定系列太美 德國派對熊軟糖進駐台灣
義大利頂級巧克力品牌Venchi向來擅長把「節日」變成可品味的故事，今年的聖誕限量系列邀來法國藝術家Alice Bureau重新詮釋經典包裝，她以鮮明色彩與充滿詩意的筆觸描繪出童話般的節慶想像，讓每一份巧克力都像一件可收藏的小型藝術品。Alice擁有超過20年的合作經驗，這次的設...styletc ・ 1 天前
北歐風設計實踐視覺斷捨離！25 坪小宅挑戰極限收納，用「好清潔」建材打造無塵家
小宅要規劃三房兩廳兩衛，無疑對格局規劃、空間整合是設計師最大的挑戰！這間位於新北土城的 25 坪新成屋，為了應對生活的繁雜，設計團隊將隱藏收納延伸至整面立面，巧妙地將櫃體量體消弭於無形，落實每個住宅最需要的收納、但維持視覺與空間感的簡約性。以淺灰與白作為空間的純淨基底，有效提升採光，嚴選如系統板、EGGER木地板、水磨石磁磚等易於清潔的建材，搭配柔和的Spiver義大利藝術塗料，不僅確保了日常維護的便利性，更讓家在簡約之中，帶著舒適與日常的溫度，打造出北歐風清新自然的生活居所。設計家 ・ 12 小時前
租屋補助新制明年上路 將排除頂加與違建
政府持續推動「百萬租屋家庭支持計劃」，從建社會住宅、包租代管以及租金補貼三大面向著手，其中2026年的租屋補助新制即將上路，內政部釋出多項調整，包括補助金額提升、資格放寬。不過為了把關租屋品質，會排除頂加、違章案件，內政部指出，考量頂加違章租戶可能是相對弱勢，也會研擬相關機制，來協助轉介。公視新聞網 ・ 10 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 10 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 10 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 14 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 12 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 15 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 1 天前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前