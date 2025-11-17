TAID企業參訪｜建築 × 光影 × 美學的設計之旅

整理｜Eason 圖片來源｜台北市室內設計裝修商業同業公

本次TAID企業參訪活動，特別安排前往 「新北市美術館」 與 「湯石照明台北總部」，以室內設計師視角探索建築與照明美學的結合，體驗城市文化與產業創新的新風貌。

新北市美術館｜蘆葦叢中的現代美術館

新北市美術館位於鶯歌溪與大漢溪匯流處的三鶯新生地，是新北市政府推動地方發展與城市再造的重要文化建設。作為全市首座公立美術館，館方結合藝術文化 × 自然生態 × 產業特色，串聯新北多元文化場館與藝術社群，導入國際藝文思潮，推動全齡美感教育，實踐「全民美術館」的願景。由建築師 姚仁喜 操刀設計，以「蘆葦叢中的現代美術館」為建築意象。外觀以銀白色管狀柱體構成格柵立面結構，錯落排列展現光影層次，並搭配大面積落地窗引入自然光，使建築量體在時間與光線的變化下呈現豐富的視覺律動。主體橫跨模擬大漢溪河床的「藝術街區」，展現自然與人文共融的建築哲學，營造出開放、親民且充滿現代感的公共藝術空間。在導覽人員的細膩解說分享中，會員們深入了解建築理念與美術館的設計規畫概念，感受新北城市美學的當代風貌。

圖片來源｜台北市室內設計裝修商業同業公會

湯石照明台北總部｜光的藝術 × 設計靈感

午餐後，參訪團前往位於新北市樹林區的 湯石照明台北總部。湯石照明以「簡約不簡單」為品牌核心，深耕節能高端照明三十餘年，持續創新研發並屢獲國際設計獎項，是國際高端照明應用的代表品牌之一。本次活動由 詹益禎協理 與 陳建豪經理 暨同仁們的熱情接待，帶領會員參觀展示空間，體驗各式展示照明產品的光影表現與雲端控制應用技術。現場透過實際體驗與專業解說，會員們親身感受到光線在空間營造中的細膩層次，並獲得豐富的靈感與實務啟發。

圖片來源｜台北市室內設計裝修商業同業公會

活動收穫

透過本次企業參訪，會員們不僅深入體驗建築與照明設計的跨界對話，更在現場交流中獲得第一手照明產業趨勢洞察，為未來設計創作注入新的靈感與能量。

