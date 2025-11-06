TAID國際論壇｜以人為核心 與光共創健康而有溫度的生活
整理｜Eason 圖片來源｜台北市室內設計裝修商業同業公會
由物理空間的構築，直至成為情感與生活的載體，以人為本的健康住宅，正掀起新一波建築風潮。台北市室內設計商業同業公會（TAID）將在2025年迎來成立55年盛會，近一甲子以來持續推動空間與設計的演進與升級，今年於10月30日假台北南港漢來大飯店舉辦「創會55週年慶暨國際論壇」，以低碳、永續、健康為主題，首場講座（13:00–14:10，鉑金A廳）特邀國際 WELL 建築研究院（IWBI™）中國區副總裁暨市場拓展負責人張為舜先生以《WELL 共築美好生活：創造更有溫度的人居體驗》為題，分享WELL 建築標準如何為居住者創建出「以人類健康福祉」的美好人居體驗。論壇同步結合照明產業市佔率第一的「舞光 DANCELIGHT」，採光為介、以人為本，提出融合「光智慧、光氛圍、光感動、光安心、光永續」大概念的未來照明觀，攜手打造能回應人情緒、習慣與健康需求的照明場景。當建築的靈魂由光喚醒，「讓光更先懂你」更象徵健康生活的起點。
張為舜：以人為本的全方位設計思維 才是真正健康舒心的人居環境
後疫情時代來臨，人們對居住環境的追求，早已超越外觀與機能的層面，轉而聚焦於「健康、幸福與永續」的整體體驗。這樣的趨勢，正與十餘年前即立下健康建築標準的 WELL 國際認證理念相契合。身為國際 WELL 建築研究院（IWBI™）中國區副總裁兼市場拓展負責人，同時也是英國註冊建築師（ARB、RIBA）的張為舜，憑藉多年在英國與亞洲市場的永續建築設計與專案管理經驗，持續推動 WELL 標準在亞太地區的落地應用，他強調：「健康是下一波永續紅利，但更是人類最終的福祉。」
當居住者身處WELL國際認證住宅，即表示將能宜居於以「人類健康與福祉」為核心的建築認證系統下，被重視「空氣、水、光、營養、運動、心理健康與社交關係」的全方面照護，除了關注建築的硬體品質，亦重視人與環境互動所帶來的身心效益，當我們降低環境帶來的健康風險，生活品質與工作效率的提升隨之而來。因此對張為舜而言，「WELL 建築標準」在亞洲發展與應用的推廣，代表企業願意以健康為出發點設計空間且為品牌注入永續內涵外，而是真正能讓每一個在其中工作、學習或生活的人，感受到被照顧與尊重，徹底實踐「以人為本」的終極理念，正能促進人與環境的和平共好同生。
舞光DANCELIGHT品牌再造：以優質平價之光，照亮每個家的開始
源自展晟照明集團多年與國際品牌合作經驗，舞光於2008年創立，當時 LED 燈具價格高昂，是多數家庭難以負擔的奢侈品。然而，董事長暨創辦人王金蓮堅信「好光不應是少數人的特權」，因此品牌自創立之初便秉持「優質、平價、人人都能用得起的好光」作為核心信念。在技術快速演進、價格劇烈波動的時期，舞光選擇放棄高毛利策略，專注產品品質、交期與售後服務，並以誠信經營贏得經銷商信任，十餘年間，品牌在競爭激烈的市場中穩健成長，讓「光」不再只是照明工具，而是生活品質的象徵。
因此品牌從「賣產品」轉型為「溝通理念」，透過北中南三間品牌體驗館設立，直接與設計師與居住者構通，提供照明諮詢與售後服務。亦隨著 LED 技術成熟、價格普及，舞光提出三大核心理念——光智慧、光氛圍、光感動，重新定義光的價值，從「讓光普及」邁向「讓光有感」。
光不只會亮，人因照明將是未來產業趨勢
舞光相信，光不只是照明工具，而是情感與生活的語言，作為健康建築的重要元素，「人因照明」已成為未來產業的關鍵方向。「光智慧」的發展上，舞光早在 2011 年便著手智慧照明技術，與國際和本地企業合作，以及跨品牌連動，推出能與手機、語音或系統整合的智慧燈具。舞光深知，科技的關鍵不在炫技，而在於「落地」——使用者能簡單操作、輕鬆體驗、自然融入日常，黃祺軒副總經理認為「要讓人願意用、覺得方便，才是真正的智慧。」未來，舞光將持續整合 AI 與感測技術，燈光可依據時間、天氣、作息與情緒自動調整，期許自己打造出以人的需求、感覺與情境理解，打造出懂得「讀取人心」的情境照明。
「光氛圍」代表生活的溫度。舞光在體驗館中打造多層次照明情境：基礎光提供安全與可視性，重點光營造焦點，低位光引導動線，中位光掌控氛圍，天光模擬自然變化，而情調光透過 RGB 色彩變化營造情緒。光的層次，就如同服飾的搭配，能改變空間的表情與人的心情；舞光更進一步推出影音同步照明，讓光與畫面同頻共振，營造沉浸式感官體驗。
圖片說明：舞光每年與公益團體合作，為弱勢家庭更換照明燈具
圖片說明：舞光防眩崁燈｜光安心，為舒適而生
防眩光結構有效降低眩光干擾（防眩指數UGR≦19），讓視線更柔和、空間更清晰。高品質驅動系統確保無頻閃輸出，減少視覺疲勞與潛在健康影響。高演色光源（RA≥90）真實還原色彩本質，讓空間呈現自然生動的層次感。此系列燈具呼應 WELL 建築標準 Light 概念，以科學化光環境提升居住與工作者的健康與幸福感。舞光防眩崁燈，不只是照明，更是對人眼舒適與健康的承諾。
光安心 × 光永續，讓健康成為長遠的承諾
圖片說明：舞光在北中南三個事業處均設有售後服務團隊
圖片說明：舞光防眩崁燈藉由自動化生產製程，同步提升產品良率及產能
面對永續浪潮，舞光把品牌價值深化為「光安心 × 光永續」，以品質與責任並行的態度，迎向照明新世代。「光安心」代表舞光對品質的堅持。從晶片選材、驅動設計到出廠檢測，舞光皆採用國際標準，並設有原廠售後服務團隊、照明實驗室、自動化生產線與專業人員配置，確保每一個數據都能被嚴格檢視，每一道光都穩定、安全，使用者深感安心。
圖片說明：舞光響應ESG責任的第一款全紙包裝產品-全光譜護眼檯燈
「光永續」呼應全球 ESG 趨勢，將永續視為責任，而非行銷口號。首先從設計源頭降低耗能、延長效能壽命；包裝上採用 FSC 認證紙材與大豆油墨印刷，減少塑膠使用與運輸體積。舞光亦建立全台光源回收系統，運用自家物流車隊回收舊燈具，再交由合格廠商處理，實踐循環再利用。雖然永續這條路艱難且短期回報有限，但舞光仍堅信「該走的路，就要走下去」，品牌也積極舉辦或合作節能與永續論壇，推動產業與社會共同理解「永續照明」的重要。
面對未來，舞光期許成為「讓光懂人」的品牌，從普及到感動，從實惠到永續，以光為語言，與人同行，照亮更人性、更具溫度的生活藍圖；如同身處重視全方位身心舒適的健康建築般，攜手照明，將是共築美好人居體驗的幸福起點。
