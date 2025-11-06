TAID國際論壇｜台日文化與設計交流的橋樑 攜手邁向永續新層次
整理｜Eason 圖片來源與授權｜友士
當全球正邁向一個追求環境永續的時代，建築需要全新的手法與設計思維，才能因應未來的挑戰。台北市室內設計商業同業公會（TAID）特別邀請公益社團法人日本建築家協會（JIA）副會長/近畿支部長松尾和生，將於2025年10月30日在台北南港漢來大飯店舉辦的「創會55週年慶暨國際論壇」第二場講座（16:00–17:10，鉑金C廳）主講《從文化與傳統邁向環境與社會的創新》，分享他如何從日本傳統文化汲取靈感，結合現代手法引領建築設計革新，實現與自然共生的低碳社會。論壇同步串聯產官學、結合建材展，深耕台灣50年的「友士」以全新事業布局參與，精選日本知名建材五金與傢俱品牌，為台灣帶來安全、舒適兼具美感的優質生活體驗。
松尾和生：從文化與傳統出發，通往永續未來
全世界的建築師們正以無限的創意與巧思，積極投入低碳社會的建築實踐之中。松尾和生作為日本建築界深具影響力的實踐者，他認為建築的創作不應只侷限於外在形式的表現，更應重視其中蘊含的形而上層面，例如心理感受、歷史脈絡與文化背景等內在意涵。他不斷追求更深的倫理素養與敏銳的美學眼光，並投身於未來的創造，致力於引領建築設計的革新與突破。
自古以來，日本傳統的生活方式即是與自然共生，實現了低碳的社會型態。這種生活方式，為當代環境社會中的新建築技術提供了重要的啟示。松尾和生以「溫故知新」為核心的建築思維，透過回顧傳統、融合創新，開啟通住未來的新視野，並為建築之美帶來嶄新的詮釋與可能性。對他而言，建築即是自然的延伸、文化的載體與社會責任的實踐。
此次講座中松尾和生將分享他從日本文化、傳統與前人智慧汲取靈感，並以現代手法加以創新，實現永續目標的各種建築方法。從古民家再生的M邸、OMO7 大阪by星野集團，到世界救世教 岡田茂吉紀念館、子羊之群基督教會 風之教會及高知城歷史博物館，每一件作品都兼具與自然共生和文化共鳴的價值。他認為，唯有將文化底蘊與現代創新融合，才能引領建築走向永續未來，也成為台日建築界共同追求的永續願景。他更相信，唯有不斷創新、勇於挑戰，才能誕生真正的建築。而建築的創造，讓人的心靈產生共鳴，為人們帶來幸福。
友士扎根台灣50年拓展新篇章 從科技邁向建材傢俱的多元發展
至今已深耕台灣50年的「友士」，秉持創新精神，從機電、電子、機械、酒類食品等領域，延伸至建材五金與傢俱代理，展現多元經營的前瞻視野與實踐力。今年首次參與「TAID創會55週年慶暨國際論壇」結合的建材展，不只帶來日本高端品牌UNION門把五金、SOGOKAGU相合家具與T.KATO桌腳水平調整器，更將日本職人的「細緻周到」文化精神，轉化為台灣建築與室內產業可實踐的多元整合方案，共創更美好的永續發展。
圖片來源：日本品牌UNION 門把五金
圖片來源：日本品牌UNION 門把五金
圖片來源：SOGOKAGU 相合家具製作所
緣起於日籍創辦人來台擔任技術顧問時，結識許多人士而產生的美好友誼，深感台灣是個有美好的文化與生活的地方而創立的「友士」，其命名含意為「始於友情而創立之企業」，傳遞著台日友情的重要性。在台深耕半世紀以來，正如董事長加藤純子所言：「友士這50年，我們每天的工作就是日本文化和台灣文化的交流。」此次參展即以最新引進的建材五金傢俱，促進日本和台灣的設計交流，持續扮演台日之間的最佳橋樑。
加藤純子強調：「我們希望共享的是日本建築與設計如何珍視環境和自然的核心精神。」日本的建築設計和技術背後擁有悠久歷史累積的研究，最大特色在於追求建築與自然環境的完美融合，並細緻計算如何讓使用者舒適地享受四季更迭。這種「在與自然共生中，孕育美麗設計與機能性」的文化思維，為永續發展提供了適切的貢獻。她進一步表示：「我們期許的不僅是商品輸出，更是文化與理念的共享——從技術、設計到思考方式，協助提升台灣建築與室內空間的美學與永續性。」
傳遞日本文化的細緻周到精神 嚴選優質品牌共築舒適美好
友士2025年跨足建材傢俱新事業領域，並非單純銷售產品，而是將日本文化中「細緻周到」的精神，落實到任何一份工作都必須非常細心，隨時設想並體會接收者的感受。透過貼心認真有誠意的工作，帶給台灣有感動的體驗。
這種貼心周到的哲學，體現於友士對產品的嚴選都是針對商品的完整度，與對設計有非常高的要求。引進日本品牌如UNION門把五金、SOGOKAGU相合家具，皆具有：設計之美、安全性與細緻加工帶來的質感，以及部分產品同時具備特殊功能如抗菌、防靜電等。而T.KATO以創新精密結構件聞名，其研發的T.balance自動調平桌腳技術，能使桌體在不平地面上自動校正，象徵從細節出發的貼心科技。
圖片來源：日本品牌UNION 飯店五金
圖片來源：SOGOKAGU 相合家具製作所
憑藉豐富的內外部資源整合與市場洞察力，友士作為商社，不斷嘗試新的事物與做法，以創新思維迎接市場挑戰。新事業結合技術創新與對客戶需求的深入理解，協助合作夥伴深耕當地市場，致力成為企業與市場間的最佳橋樑，並持續為社會做出貢獻，打造更安全、便利、舒適的未來生活。
從機電技術到建築空間永續 創造無限可能的跨界整合實踐
跳脫一般的貿易商社經營模式，友士在50年的成長歷程中，培養了以機械和機電部門為核心的技術工程師團隊。他們目前正在為台灣市場提供節能解決方案；業務單位則負責銷售推廣各種感測器，包括洪水、室內進水、地震、一氧化碳和液體洩漏等感測器。友士認為，這些多元的方案不僅止於建材，可以用更「整合」的方式，為生活在台灣的人們帶來舒適、安全與環境面的助益。
50年來，友士以始於友情的初心，將日本職人精神融入台灣市場，並在跨世代合作中實踐「友好關係，共享發展」的企業格言。在邁向下一個半世紀的旅程中，友士不僅是產品供應商，更是推動台灣建築界邁向永續、細緻與美學共生未來的重要推手。如同董事長加藤純子說：「我們希望與設計師、建築師、設計公司與大學老師們共同開發，攜手邁向新的層次。」
