TAID國際論壇｜永續建築師陳思航 × 日立冷氣 共譜健康永續節能的舒適新典範

台北市室內設計商業同業公會（TAID）將於2025年10月30日，假台北南港漢來大飯店舉辦「創會55週年慶暨國際論壇」，以「探索台北．低碳健康」為主題，盛大歡慶並匯聚國內外設計菁英。首場論壇（13:30–14:30，鉑金C廳）特邀來自新加坡屢獲殊榮的永續建築師陳思航主講《建築與室內的永續設計》，以城市到室內的跨尺度視角，分享其在永續建築與空間實踐的豐富經驗。論壇同步結合材料、設備技術與新工法的建材展，而「日立冷氣」適逢在台創立60週年，以領先的「節能、智慧、清淨、環保」的永續解決方案共襄盛舉，串聯產官學資源，為台灣室內設計產業注入新動能。

國際綠建築專家陳思航 分享領航永續設計新思維

這場TAID 55國際論壇不可錯過的《建築與室內的永續設計》講座，由擁有MBA與建築碩士學位的陳思航（Tan Szue Hann）主講，以紮實的學術背景為其永續實踐奠定了深厚的理論基礎，是位屢獲殊榮的綠建築建築師與永續發展專家。現任新加坡吉寶企業（Keppel）基金管理部門的「ESG策略與永續發展總監」以及「房地產永續發展主管」，同時也是新加坡建築師學會（SIA）永續委員會主席，以及都市土地學會（Urban Land Institute）NEXT理事會共同主席，在永續建築領域具有舉足輕重的影響力。

在加入吉寶之前，他曾任濱海灣金沙（Marina Bay Sands）永續發展總監與Miniwiz總經理；並曾參與WOHA建築事務所設計的濱城柏薩酒店（ParkRoyal Collection on Pickering）與SPACE Asia Hub、由Surbana Jurong設計的新加坡建築建設局SkyLab（BCA SkyLab），以及濱海灣金沙擴建計畫，致力於將永續發展目標與解決方案轉化為具備房地產價值與提升空間的具體實踐。

此次國際論壇講座中，他將以其橫跨建築設計、房地產管理與ESG策略的豐富經驗與專業見解，分享如何從概念規劃階段，即將永續性、低碳健康與循環經濟等理念融入建築與室內空間的肌理之中，為台灣設計界帶來啟發，共同探索未來建築與空間的永續藍圖。

日立冷氣在台深耕一甲子 堅強研發實力引領空調產業升級

在競爭激烈的空調市場中，穩坐台灣市占率第一的日立冷氣，今年適逢在台創立60週年。一路走來，一直與每個世代的設計師、建築師交流合作、並肩前進，共同見證了台灣室內空間和冷氣空調的變化和進化。從家用到商用，從節能到AI智慧，日立持續引領台灣空調技術的革新，並透過這次TAID 55國際論壇結合建材展的交流契機，展現品牌因地制宜的研發優勢及對品質的極致追求，為建築空間舒適度與永續目標提供最佳解決方案，成為台灣空調轉型升級的關鍵推手。

「在台灣真正研發、生產、製造的空調品牌，現在只有日立。」日立冷氣總經理蔡清海堅定地表示，當多數空調業者早已轉往對岸或東南亞代工生產，日立仍堅守台灣，位於桃園蘆竹區的工廠佔地四萬五千坪，擁有30多間實驗室與約180位研發人員；新莊工廠則是教育與服務中心，負責技術訓練與售後維修，兩廠合計六萬坪，構築出堅實的「從研發、生產到服務」一條龍模式。不僅能根據台灣的溫度、濕度、氣候變化，量身打造最節能、最耐用、好用的空調產品；更確保了產品的頂級品質和效能，尤其是在變頻技術和能源效率比（CSPF）的提升上，始終保持業界領先地位。

從智慧節能到凍結洗淨 以創新技術打造永續舒適生活

空調是建築空間中最貼近人的系统之一，它影響的不只是温度，而是每一天的感受、每一次的呼吸。對日立冷氣來說，創新不只是更強的效能與科技，而是更好、更值得信賴的空調智慧體驗。日立冷氣擁有業界頂尖的技術力，被稱為「真正省電霸主」，關鍵就在於不只把能效做到最高，更藉由多項創新的空調科技，讓冷氣能夠持續高效為使用者帶來舒適。

透過精密的AI智慧制御晶片，結合高效率變頻技術，讓系統依實際負載自動調節，減少頻繁啟停與待機耗能；再以體感舒適演算法同時控溫控濕，不用刻意把温度調得很低，也能讓空間涼爽宜人，真正以更少的能量換來更長的舒適曲線。從高溫潮濕的午後到低載的清晨，輸出都能平順、細膩而節制，讓使用者在看不見的地方持續省電。

潔淨空氣是另一個長期效能的關鍵，其中最引人注目的當屬「凍結洗淨」技術的持續進化。這項日立獨家研發的科技從1.0演進至最新的3.0⁺版本，不斷突破空調清淨的極限。第一代技術透過結霜、融化過程，徹底清除鰭片油污與塵埃；2.0版本新增「熱風乾燥」殺菌功能，有效抑制黴菌孳生；3.0版本將清淨範圍擴展至室外機；最新的3.0 ⁺版本更搭載「風扇自動清」專利技術，透過獨特毛刷設計自動清潔貫流風扇，實現深層淨化。如此一來，不僅提升設備耐久，更讓空調長期維持潔淨舒適，可以一直保持最佳狀態。

圖片說明：尊榮RAS-28

以人為本 迎向智慧、清淨、永續的未來

空間的設計從空調開始，因為，空調設備是建築的呼吸系統。日立冷氣長期與建築師、室內設計師保持密切合作，從家用、商用到變頻多聯式空調，除了各大知名豪宅、商辦大樓，更榮獲臺中國家歌劇院、臺北歷史博物館、花蓮車站，以及今年完工的松山民權東公辦都更案採用，兼具節能環保、智慧管理、穩定耐用的產品優勢，加上日立冷氣全方位專業服務，從規劃、設計、施工、試用到維護，全力配合建築師、室內設計師，是智慧大樓、綠建築最好的選擇。

此外，日立冷氣全球獨創的「三合一變頻空調系統」更是節能科技的巔峰之作。這套系統將冷氣、暖氣與熱水設備整合為單一機體，透過熱能回收技術，同步滿足建築空調與熱水需求。這項創新特別適合飯店、民宿、咖啡廳、醫美場所以及樂齡宅等需要同時具備冷暖空調與熱水供應的空間，不僅節省設備空間，更大幅降低能源消耗。

圖片說明：3合1複合式室內機-3-大

圖片說明：複合式室外機-80QWE-大

圖片說明：400L儲水桶

圖片說明：RAM-8GS GSD

隨著全球極端氣候加劇與2030永續發展目標，空調產業正面臨轉型升級的關鍵時刻。日立冷氣將持續聚焦「智慧、節能、清淨」三大方向，結合AIoT與雲端技術，打造更聰明、更乾淨、更環保的空調系統。在商用領域，透過「適溫適所DX管理系統」，設計師可用單一系統管理多達2,560台室內機，實現全棟智慧監控與預測性維護；家用市場則搭配雲端智慧控APP，讓使用者輕鬆掌握家中每台空調狀態。

日立冷氣的永續行動不只在產品端，更延伸至生產與社會層面。將桃園工廠頂樓全面鋪設太陽能板，建置了台灣空調業界規模最大的單一太陽能發電場域，以實際行動支持再生能源發展；並在製程端持續優化回收率與材料減量，讓每一台冷氣的生命週期都更友善環境。更憑藉其完整的研發製造實力、創新技術與永續承諾，持續與設計師、建築師攜手合作，為台灣打造更舒適、更健康、更永續的生活環境，實踐「珍愛地球，深耕台灣」的企業理念，與設計產業一起邁向下一個更好的未來。

