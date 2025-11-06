TAID國際論壇｜預見2026色彩脈動 打造健康永續的在地調色盤
TAID國際論壇｜預見2026色彩脈動 打造健康永續的在地調色盤
整理｜Eason 圖片來源與授權｜青葉油漆
色彩是設計的靈魂，其趨勢脈動與應用方式，成為定義空間美學的關鍵。台北市室內設計商業同業公會（TAID）將於2025年10月30日假台北南港漢來大飯店舉辦「創會55週年慶暨國際論壇」，邀請國際色彩專家Serene Pang於第二場講座（15:30–16:40，鉑金A廳）主講《設計未來調色盤：2026 色彩趨勢與應用》。她將以全球宏觀視角解析2026年的色彩風向，並傳授如何將抽象的色彩預測轉化為具體的設計策略。論壇同步串聯產官學合作力量結合建材展，擁有超過50年台灣在地色彩經驗的塗料標竿「青葉油漆」，不僅接軌國際色彩趨勢，更結合在地色彩需求的創新技術，展現台灣塗料品牌的研發實力與永續承諾。
Serene Pang：以國際視野解構色彩 將趨勢化為策略
作為全球色彩樣板製造與整合行銷解決方案公司The Duha Group的亞太區銷售與行銷總監，擁有新加坡國立大學建築與藝術學識背景的Serene Pang，不僅是國際色彩行銷集團（CMG）資深會員，長期參與全球色彩趨勢研究，並與歐美亞專家推動色彩創新與標準化。更與倫敦創意機構Colour Hive合作，將其20多年趨勢與色彩預測經驗引入亞太市場，協助Duha Group客戶制定前瞻調色盤，並透過《MIX Magazine》掌握全球趨勢，提升品牌競爭力。
Serene Pang經常受邀於國際設計峰會與企業論壇，分享主題涵蓋色彩與品牌策略、趨勢導向設計、色彩心理學與消費行為分析，以嚴謹且務實的風格，將抽象色彩概念轉化為行動策略，為產業提供兼具創意與落地性的色彩應用解方，深獲業界肯定。此次講座中，她將解讀2026年的核心色彩趨勢，並透過案例分析的實際應用，引導如何將色彩趨勢轉化為具感染力的設計提案，為台灣室內設計領域注入國際視野與創新動能。
青葉油漆以在地智慧轉譯國際趨勢 色彩實現的信賴夥伴
深耕台灣超過50年的青葉油漆，擁有豐富的在地色彩經驗。面對國際色彩趨勢，青葉油漆並非盲目複製，而是藉由深入研究Pantone、WGSN等權威趨勢，並結合台灣的氣候條件、光照特性、建築樣式與人文偏好，進行審慎的「在地化轉譯」。例如高緯度地區流行的冷色調，為避免在台灣亞熱帶陽光下會顯得過於冰冷，會微調其色相與飽和度，確保國際趨勢色彩能夠更貼近契合本地的居住舒適度與視覺美感。最後再透過強大的電腦調色系統，提供設計師最多元的色彩選擇，將國際趨勢精準地轉化為適用於台灣在地空間的完美色票。
這種兼容國際與在地的能力，使青葉油漆在業界穩居領導地位，成為設計師「色彩實現的信賴夥伴」。透過定期分享最新的色彩與材料趨勢報告，當設計師選定方向後，青葉油漆的專業色彩團隊會提供建議與實體色板，並利用精準的調色系統，以確保設計師腦中的「趨勢色」能完美呈現在牆面上。同時，也透過經銷網絡與線上平台，傳遞趨勢色故事與應用案例，讓好的設計更容易被市場接受與理解，成為推動台灣色彩美學升級的重要推手。
健康療癒與個性化質感並進 以創新技術定義塗料新時代
觀察到2026年設計趨勢的兩大主軸：「健康療癒」與「個性化質感」。青葉油漆的旗艦產品「銀立淨乳膠漆」，不僅是顏色，它本身就是一種創新的健康建材。榮獲日本SIAA抗菌協會認證，能主動抑制病菌；並通過國際綠建築LEED與健康建築WELL標準對於室內TVOC與甲醛的嚴苛要求，從源頭確保空間的空氣品質，正是對未來健康人居趨勢的回應。
針對顏色的研發，除了色彩，更進一步開發一系列藝術塗料，躍升成為個性化的面材質感。讓牆面不再只有單一顏色，而是能呈現如石材、織品、金屬等豐富的紋理與觸感，賦予空間更多層次與獨特個性，滿足設計師對於客製化與差異化的設計需求。
長期與眾多頂尖建築師及室內設計師的合作，例如在要求嚴格空氣品質的醫療院所、月子中心或綠建築住宅案，青葉油漆的「銀立淨乳膠漆」及低VOC系列產品，因爲符合LEED與WELL標準而被廣泛指定使用，成功協助建築師、設計師們打造出既美觀又健康的認證建築與空間。此外，也和許多商業空間設計師合作，運用藝術塗料系列，在飯店、餐廳或展演空間中打造出令人驚豔的視覺焦點牆，大幅提升空間的設計價值與獨特性。
健康、美學、永續並行 全方位色彩解決方案顧問
「由內而外」的永續創新，是青葉油漆50多年來最核心的堅持。從產品配方源頭落實環保承諾，開發水性、低氣味、低化學逸散的塗料，並以通過LEED、WELL等國際認證為目標，特別是「TVOC」與「甲醛」等關鍵指標均做到優於國家標準。另一方面，將創新技術應用於提升居住品質，例如導入SIAA抗菌技術的「銀立淨乳膠漆」就是最佳典範，將塗料從裝飾材升級為功能性健康建材，用創新技術滿足後疫情時代對「健康生活」的具體實踐。
因應數位化浪潮，青葉油漆把數位工具視為溝通色彩的絕佳橋樑，積極整合數位色彩資料庫，讓設計師在3D渲染軟體中無縫使用品牌色系。未來更計劃導入VR與AI色彩模擬工具，使消費者能於手機上「預見」牆面變換色彩後的效果，不僅能降低溝通成本、加速決策過程，更能激發使用者對色彩搭配的想像力，讓色彩的選擇變得更加直觀且有趣。
展望未來，青葉油漆期許不僅是「塗料供應商」，更是「全方位室內建築色彩解決方案的顧問」，並圍繞三大核心：作「健康守護者」，持續深化如SIAA抗菌、抗病毒、低VOC等健康功能塗料的研發，符合國際WELL健康建築標準認證；作「美學創造者」，拓展藝術塗料與特殊質感應用，提供從色彩、質地到光澤的無限可能；作「永續推動者」，堅持綠色製造與環保配方，符合台灣綠建材標章規範，持續與國際LEED綠建築標準同步。以健康、美學、永續並行，攜手設計師與建築師共創下一個世代更健康、更美麗、更永續的建築環境與室內空間。
更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk
