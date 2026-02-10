TAID 人文講堂｜跨域對話聚焦制度優化 共商石材永續發展新路徑

整理｜Eason 圖片來源｜台北市室內設計裝修商業同業公會



為促進石礦與石材產業於永續建築與綠建材領域之應用發展，台北市室內設計裝修商業同業公會（TAID）於 115 年 1 月 19 日下午，在 TAID 人文講堂舉辦「石礦與石材產業綠建材技術與應用交流座談會」，由謝坤學理事長主持，邀集產業代表與相關單位齊聚一堂，透過跨域交流，深入探討天然石材於室內設計與建築空間中的創新應用，以及綠建材認證制度的實務挑戰與優化方向。

本次座談會聚焦兩大核心議題，包含「跨域交流激盪石材於建築與室內設計中的創新應用」及「石礦與石材通過綠建材認證之可行路徑」。與會業界代表普遍反映，現行綠建材申請制度多以單一品項或來源別為認定單位，然而天然石材種類多元、礦區來源複雜，導致重複申請、行政作業繁瑣及高額費用負擔，成為產業推動綠建材的重要痛點。

圖片說明：由左至右依序為 臺北科技大學建築學系 陳振誠主任/台灣建築中心 林杰宏副執行長/台北室裝公會

圖片說明：由左至右依序為 謝坤學理事長/台灣區石礦製品工業同業公會 林慶明理事長

此外，實務上亦有案件因前置資料與「掛件」門檻要求嚴格，導致申請案無法順利進入審查程序，使議題難以進一步於委員會層級討論。業界建議，未來可研議適度調整掛件門檻機制，讓案件先行進入審查，再依審查意見逐步補強資料，以提升制度彈性與實務可行性。

針對制度認定方式，與會產業代表提出，若長期以「礦區或石材品項」為認定核心，將難以因應全球礦區變動頻繁與品項龐大的產業現況，建議可朝「以工廠／製程管理」為核心的認定邏輯發展，透過製程控管、品質管理、環保與回收機制等面向，建立可涵蓋多產品的認定方式，以降低重複申請成本，並提升制度運作效率。

圖片說明：由左至右依序為 台北室裝公會 林仁德副理事長/石資中心 郭志成副總經理

圖片說明：由左至右依序為 台灣建築中心 王義和副理/台北室裝公會 陳鵬旭常務理事/台灣區石礦製品工業同業公會 王淳甫常務理事

會中亦分享多項國際案例，指出義大利、葡萄牙、中國等國已廣泛導入 EPD（環境產品宣告）結合 LCA（生命週期評估），多以工廠或可涵蓋多產品的方式進行認定，並作為綠建築與綠建材評估的重要依據，且可被國際綠建築評估系統（如 LEED）採認。業界認為，若產品已取得 EPD，卻仍難以於國內取得綠建材認定，將不利於外銷與國際競爭，建議相關單位評估 EPD 與國內綠建材制度接軌的可行路徑。

對此，建築中心於會中說明其制度角色，表示將持續協助產業釐清現行綠建材制度的認定邏輯與可解釋空間，並建議由業界彙整具體卡關案例、申請困難點與可替代證明文件，循既有程序向規範制定單位與主管機關反映研議。

在政策趨勢面向，建築中心亦指出，面對缺工問題、預鑄與構件化工法、老屋延壽與修繕更新，以及建築廢棄物回收再利用等長期政策方向，石材產業若能提前布局構件化應用、循環設計與回收模式，將有助於強化天然石材於永續建築市場中的競爭優勢。

座談會最後達成共識，未來將以本次交流成果為基礎，持續追蹤「掛件門檻調整」及「以工廠／製程為核心之認定模式」等議題，由業界彙整實際申請案例與具體建議，提供相關單位彙整後依程序轉提討論；同時亦鼓勵產業同步評估推動 EPD（LCA），作為國際接軌與外銷的重要工具，攜手推動石礦與石材產業邁向永續發展新階段。

