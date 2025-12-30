TAID 參訪 2025 南港國際建材展 攜手優質廠商深化產業連結共創新氣象

整理｜Eason 圖片來源｜台北市室內設計裝修商業同業公會



2025 南港國際建材展於 12 月 11 日在南港展覽館盛大開展，匯聚近 500 家國內外建材大廠，完整呈現建築與室內設計裝修產業的最新樣貌。致力於推動產業發展的 TAID 台北市室內設計裝修商業同業公會，今年共有70家會員廠商參展，帶來最新產品與技術，內容豐富且精彩。此次展覽由謝坤學理事長率領黃璟達副理事長、趙淑燕廠聯會會長、凌健星召集人、陳鵬旭常務理事及團隊，攜手廠聯會與多位委員共同參與，深入走訪展場一樓與四樓之參展贊助會員攤位，掌握建築與室內設計的最新應用趨勢，強化設計師與廠商之間的交流與合作，不僅能帶動產業持續發展，也有助於提升國際競爭力，最終創造雙贏的合作成果。

廣告 廣告

此次展覽聚焦室內裝修建材、廚衛美學、智慧照明、綠建材、裝飾風格以及五金門窗等關鍵領域，多家參展廠商於展期推出新品發表、現場示範、互動體驗與技術分享，讓設計師與工程端能即時掌握市場脈動。展期間亦規劃多場專業論壇與精彩展示活動，從材料應用、施工工法到永續與智慧科技，全面展現產業創新能量，成為業界交流合作的重要平台，進一步促進國內建築與室內設計相關產業的合作互動。

TAID 台北市室內設計裝修商業同業公會秉持「專業、信任、共好」的核心理念，整合公會參展贊助會員資源，規劃高效率的參訪動線，引領會員把握時間、精準交流，探索材料工藝與創新亮點。從智慧家居到節能空調、從表面裝飾到結構材料，展現台灣室內設計裝修產業的專業實力與多元創意。

室內設計裝修產業的蓬勃發展，有賴你我共同支持與參與；一個人走得遠，一群人走得更遠，未來 TAID 台北市室內設計裝修商業同業公會也會持續陪伴會員站上舞台、走向市場，凝聚彼此力量，攜手共創產業新氣象。

更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk