TAID 114年度中秋旅遊活動｜「舟遊天下、丟丟銅仔、蘭陽山海遊」室內建築設計走讀暨聯歡晚宴
TAID 114年度中秋旅遊活動｜「舟遊天下、丟丟銅仔、蘭陽山海遊」室內建築設計走讀暨聯歡晚宴
整理｜Eason 資料與圖片來源｜台北市室內設計裝修商業同業公會
為慶祝中秋佳節並促進會員情誼交流，TAID 特別舉辦 114 年度國內旅遊活動——「舟遊天下｜丟丟銅仔｜蘭陽山海遊」，邀請會員們走訪宜蘭蘭陽平原，體驗自然山海之美與在地文化風情。
山海啟程・獨木舟初體驗
出發首日雖受颱風外圍環流影響，天氣多雲偶有細雨，略添幾分朦朧詩意，卻也讓大家免於烈日曝曬，旅途氣候更加舒適宜人。部分成員在專業教練帶領下，於雙溪河畔寬廣平穩的龍門水域體驗獨木舟划行，感受山海交錯的壯闊景致；另一部分成員則在鄰近、視野極佳的觀海門市咖啡館中悠閒小憩，一邊品嚐咖啡、一邊欣賞無敵海景，享受片刻寧靜與放鬆。
鐵道之旅・民謠記憶
中午前往頭城鎮知名海鮮餐廳，大啖以新鮮漁獲聞名的在地料理。餐後特別安排搭乘台鐵區間車，從大溪前往頭城，沿著〈丟丟銅仔〉民謠的路線，重溫與體驗開蘭第一城的歷史軌跡。沿途經過蜜月灣沙灘與北關壯闊的單面山地形，並途經外澳沙灘的衝浪勝地，遠眺龜山島靜浮於蔚藍海面，美不勝收，令人心曠神怡。
老街走讀・文創新貌
午後，大家漫步於開蘭第一城——頭城老街。透過專業導覽員細膩解說，深入了解頭城歷史與文化脈絡。老街融合多元文化創意元素，為古色古香的巷弄注入新生命。成員們穿梭於彩虹小巷、文學小巷與彩繪小巷間，尋找最佳取景角度，留下滿滿合影回憶。這座老街在新舊交織的氛圍中展現出設計與文化的融合之美。
中秋聯歡・友誼相聚
傍晚抵達當地溫泉度假飯店宴會廳，舉行一年一度的中秋聯歡晚宴。TAID 特別邀請宜蘭室內設計裝修公會、基隆公會，與來自台北公會的廠商會員——歐櫥國際與高登櫥櫃等專業廠商共同蒞臨同歡。席間笑聲不斷，彼此交流設計見聞與產業心得，在熱鬧溫馨的氣氛中，共度難忘的中秋夜晚。
海潮壯麗・地景巡禮
第二天上午，會員們可自由參加北關海潮地質公園導覽，俯瞰陡峭的單面山、豆腐岩節理與壯麗海岸線，親眼見證「北關海潮」波濤洶湧的壯闊景象。午餐後前往「頭圍農驛品牌館」休憩與參訪。該館由舊穀倉改建而成，設計取材自頭城老街歷史建築「新長興樹記」及「陳春記商行」的紅磚拱廊意象。館內以日本檜木裝潢，空間檜木香氣迷人，並展售農會的百大精品。其中使用在地黃金茂谷、桶柑與甜心芭樂等食材製成的水果霜淇淋，更是令人難忘的飯後甜點。
龜山之旅・海豚同行
午後天氣轉晴，最適合啟航出海。團員們自烏石港登船，乘風破浪前往龜山島，登臨 401 高地遠眺蘭陽平原全景，沿步道遊賞龜尾湖、卵石灘、燈塔、普陀巖與坑道碉堡等地標。航行途中，船隻繞行「龜山八景」，近距離欣賞奇特火山地貌與層層海色。更令人驚喜的是，一群海豚現身海面，伴隨船隻一同嬉遊，在海天一色的美景中，為這趟旅程增添無限驚喜與歡笑。
旅程圓滿・情誼長存
在歡樂與笑語中，TAID 114 年度中秋旅遊活動劃下完美句點。這趟結合自然景觀、室內建築人文與會員交流的「舟遊天下・蘭陽山海遊」旅程，不僅讓大家領略宜蘭的山海風光，更凝聚公會會員之間的情誼，為未來的設計創意靈感注入新的養分與能量。
