TAID 2025 團隊發展會盛大舉行 理事長擘劃「數位台北．智慧永續」新藍圖

台北市室內設計裝修商業同業公會（TAID）近日隆重舉行「2025 年度團隊發展會」，第十八屆理事長謝坤學於開幕致詞中，回顧公會 2025 年的重要里程碑，並正式揭示 2026 年以「數位台北．智慧永續」為核心的發展願景，展現公會持續前行、與時俱進的決心。

圖片說明：活動當日大合照

謝理事長首先感謝理監事團隊、各委員會主委與委員、秘書處夥伴、聯誼社幹部、廠商聯誼會及志工的全力投入與支持。他指出，過去一年公會成功舉辦 55 週年會員大會、「時光印記」展覽、國際論壇與設計師之夜等多項指標性活動，不僅凝聚會員向心力，也再次強化台北室內設計產業的專業形象與影響力。

圖片說明：TAID團隊幹部群合照

本次團隊發展會匯聚第十八屆理監事、各委員會成員、聯誼社社長與社員，以及眾多積極參與公會事務的設計師會員代表，並獲得廠商會員踴躍響應，充分展現 TAID 跨領域合作的凝聚力與團隊精神。

圖片說明：前瞻領導學院 孫因 院長及新北市室裝公會 黃裕逸理事長等貴賓蒞臨指導同樂

活動當日亦特別邀請前瞻領導學院院長、同時也是公會榮譽理事長的孫因蒞臨指導，給予團隊高度肯定與勉勵；晚宴期間，新北市室內設計裝修商業同業公會理事長黃裕逸，以及廠商聯誼會代表鄭凱元委員等貴賓亦共襄盛舉，為活動增添光彩。

展望 2026 年，TAID 以「數位台北．智慧永續」為年度主題，提出三大核心發展方向：

一、數位轉型：升級平台與資訊系統，導入 AI 工具，提升會員服務效率。

二、永續設計：推動低碳、健康、綠建材與標章制度，接軌國際。

三、團隊共好：強化委員會、社團、廠商與學界合作，擴大影響力。

圖片說明：公會年度主題-數位台北 ‧ 智慧永續

活動最後在溫馨與歡樂氣氛中圓滿落幕。謝理事長表示：「2026 年不是挑戰的開始，而是成長的延續。TAID 因為大家而更加強大，也更加美好。

