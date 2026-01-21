台北國際電玩展1月29日起登場｜計有399家廠商攜手推逾500款遊戲
2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）稍早在台北舉辦展前活動，預告將匯集來自26個國家地區、399家業者，於1月29日至2月1日在南港展覽館1館盛大登場，展出橫跨主機、PC、行動裝置等遊戲平台的熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等，共計逾500款遊戲，其中不僅有超過百款未上市新作可搶先試玩體驗，購票入場玩家們還有機會抽到熱門遊戲主機等大獎。
此次電玩展展前公開了「玩家區」完整的平面圖，連續4年參展的日本家用型主機大廠任天堂，規劃了包含《卡比的馭天飛行者》、《瑪利歐賽車世界》以及「Nintendo Today!」等作品，並預告將會展出多款由軟體廠商發行、包含尚未上市的遊戲作品。
傑仕登將帶來《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等重磅新作及首度在海外開放試玩的《超級槍彈辯駁２×２》。
台灣萬代南夢宮娛樂將推出包括《CODE VEIN 噬血代碼 II》、《艾爾登法環 褪色者版》、《我的英雄學院 無盡正義》、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》在內多款未上市的玩家熱議作品。
雲豹娛樂將帶來旗下經典IP《空之軌跡 the 1st》、《動物迷城》、《凶亂魔界主義》、《城市獵人》，NIHON FALCOM近藤 季洋社長與遊戲的聲優也將來台與玩家見面；Game Source Entertainment (GSE)則展出《異界魔姬》、《Denshattack!》、《THANKS, LIGHT.》等新作。
Cygames將帶來經典的《Shadowverse: Worlds Beyond》、《Granblue Fantasy Versus: Rising》等多款熱門遊戲。
光榮特庫摩則有新作《仁王3》與全球首度開放試玩的《真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》與《零 ～紅蝶～ REMAKE》等話題作品，還有競速遊戲《Tokyo Xtreme Racer 首都高賽車》與熱門射擊遊戲《三角洲行動》等。新作《明日方舟：終末地》與熱門作品《星痕共鳴》、《少女前線 2：追放》、《寒霜啟示錄》與《Kingshot》。
SialiaGames則帶來迎接5周年的《三國志‧戰略版》與旗下經典IP《信長之野望 真戰》、《救世者之樹：新世界》、《代號鳶》等，還有首度實體公開亮相的《藍色星原：旅謠》開放試玩。熱門遊戲包括《棕色塵埃2》、《鳴潮》、《Fate/Grand Order繁中版》都預告參展，即將全面公測的《三國：謀定天下》也將與玩家見面。
HoYoverse旗下熱門作品《絕區零》將帶來豐富的關卡挑戰與舞台活動，首次登場的《心動小鎮》則邀請玩家寫下明信片共創美好回憶。
格雷維蒂互動推出經典IP系列新作《RO仙境傳說：世界之旅》，《塵白禁域》則會有全新改版內容試玩、多樣周邊商品販售。
Aniplex & JOYCITY推出承襲CAPCOM人氣IP《惡靈古堡》系列世界觀的《Resident Evil Survival Unit》並首度開放試玩。另外，《勝利女神:妮姬》、《STARSAVIOR》、《強棒出擊：ALL IN》、《伊莫》、《HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR》、《OUTERPLANE》、《普力多 普力茲納》、《螢幕貓蟲咖波》及《Bugcat Island》、《貓蟲疊疊樂》等多款遊戲同步參展。
此外，TGS延續與STEAM合作舉辦線上特賣會，本次共290款遊戲祭出最低1折起的超優惠價格，玩家在1月29日上午9時至2月1日上午9時間，可透過Steam首頁進入活動頁面，玩家們可趁勢將作品加入願望清單。
本次TGS也有多家電競硬體及周邊廠商加入，包括三井3C、Nintendo Switch 2 銷售區、PlayStation by Acer gaming、LOGITECH G 電競周邊、Sandisk、SD Association、MOZA Racing、株式會社 HORI、富雷迅、FLYDIGI 飛智、Brook Gaming、狐鐳電競、Auryn、GENKI，TGS官方商店也推出2026全新商品與周邊。
主舞台TGS STAGE再次攜手硬體贊助合作夥伴ROG玩家共和國，將帶來15場電競賽事活動與精彩活動，舞台節目將於Twitch「TGS Live」、YouTube「Taipei Game Show」全程直播。
為了讓玩家可以在進場前，就能搶先掌握全場攤位活動，「2026台北國際電玩展 展前之夜」將於1月28日晚間8點在Twitch「TGS Live」直播，將揭露更多活動資訊，並抽出多項遊戲周邊好禮。
同期舉辦的「亞太遊戲高峰會」今年移師南港展覽館 1 樓 I 區與商務展區共同開展。主辦單位指出，今年商務區集結超過35國家地區、將有逾千名國際參觀者透過商務媒合系統線上交流，亞太遊戲高峰會本次年度大會重磅推出「MAIN STAGE」與「AI STAGE」兩大舞台，聚焦遊戲開發、獨立遊戲、營運行銷、金流支付、生成式AI、趨勢科技共6大熱門議題。
本屆Indie House獨立遊戲專區由Smilegate STOVE獨家冠名贊助，吸引全球23個國家地區、191組團隊與發行商參與，帶來超過250款精彩作品。「桌遊樂園」同樣是熱門IP火力全開，齊聚31家桌遊企業與海內外工作室參與，共計將展出超過80款作品，是歷年來最大規模。
TGS預購票進入倒數階段，透過ibon、Klook搶先預購，現場票250元、預購價只要200元，還有全新周邊的限定套票及呼朋引伴最優惠的二日玩家套票；另有星光套票在1月29日至2月1日於展場限定開賣，每日下午三點半後雙人同行入場一人免費，憑1月26日至2月3日往返於台北地區的統聯車票，或是Mitsui Shopping Park APP會員出示APP畫面，皆可享全票折價50元的超優惠。
凡購買2026TGS門票（含早鳥票、預售票、聯名票、套票及展期票）入場或憑1月26日至2月3日間往返於台北地區的統聯客運車票，還能到現場「玩家活動區」登記參加抽獎活動，幸運兒將有機會獲得Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、PlayStation®5 (Slim) 數位版、Steam Deck 512GB等超夯主機。
展覽名稱：2026台北國際電玩展 Taipei Game Show
展覽時間：B2B商務區1/29-30每日10:00-17:00
B2C玩家區1/29-2/1 每日09:00-17:00
展覽地點：台北南港展覽館1館(台北市南港區經貿二路1號)
展覽平面圖：B2B商務區－https://tgs.tca.org.tw/?p=exhibitor_list
B2C玩家區－https://tgs.tca.org.tw/?p=booth_map
