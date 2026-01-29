2026台北國際電玩展 (Taipei Game Show) 於今日 (1/29)起至2月1日在南港展覽館1館盛大登場。今年展會規模再創新高，不僅匯集來自26個國家地區、399家廠商參展。同時，象徵玩家民意指標的「GAME STAR遊戲之星」票選結果也在開幕首日揭曉，由庫洛遊戲 (Kuro Games)的《鳴潮》展現驚人氣勢，一口氣橫掃家用電玩主機、PC、行動裝置三大平台的金獎，成為本屆最大贏家。

台北國際電玩展盛大開展！《鳴潮》橫掃GAME STAR三大金獎

任天堂擴大展出，大作試玩零時差

任天堂在本屆展會中帶來Nintendo Switch 2新作展示，讓台灣玩家能搶先體驗遊戲新作。而包括台灣萬代南夢宮娛樂、光榮特庫摩 (Koei Tecmo)等大廠也都帶來多款首度在海外開放試玩的新作，像是《真．三國無雙 起源》等，讓玩家不用飛出國也能體驗最新遊戲內容。

GAME STAR榜單出爐：《鳴潮》成跨平台霸主

在遊戲獎項方面，今年呈現「開放世界動作遊戲」制霸的局面。

• 跨平台大贏家：《鳴潮》憑藉著2025年全球營收上看1.895億美元的實力，加上先前在TGA獲得「玩家之聲」的氣勢，在台灣玩家心中也佔據極高地位，直接包辦家用電玩主機、PC、行動裝置三大平台的金獎。

• HoYoverse表現穩健：雖然金獎被抱走，但HoYoverse旗下的《崩壞：星穹鐵道》與《原神》依然穩居前列，分別拿下多項銀獎與銅獎。值得一提的是，《原神》已連續三年獲獎，展現長青樹的實力。

• 女性向遊戲崛起：《戀與深空》以超現實3D沉浸體驗殺出重圍，奪下行動裝置銀獎，證明女性向市場的消費力與黏著度驚人。

台灣自製遊戲：IP改編與創意迸發

在地遊戲開發方面，今年得獎作品風格多元：

• 金獎：侍達遊戲藝術的《XXL猛漢町》拿下臺灣自製獨立遊戲金獎。這款主打「毛茸茸」風格的冒險RPG，以獨特的屬性搭配與冒險玩法獲得玩家青睞。

• IP變現：波神有限公司推出的《咖波疊疊樂》獲得台灣研發遊戲金獎，證明知名IP (貓貓蟲咖波) 結合輕度休閒玩法，依然是吸量的保證。

• 創意佳作：包含結合網路迷因與職場發洩的《即刻離職》，以及結合下樓梯與像素風格的《下來啊！冰鳥》，都獲得了不錯的成績。

B2B商務區與AI趨勢

除了玩家區的熱鬧，今年商務區也移師1樓擴大舉辦。配合生成式AI浪潮，同期的「亞太遊戲高峰會」 (APGS)特別規劃AI STAGE，邀請AWS、NVIDIA與Google等大廠探討AI如何改變遊戲開發流程，這將是產業人士關注的重點。

