TAISE「永續會展加速器Workshop」 放大企業永續影響力

台灣永續能源研究基金會（TAISE）於19日在台灣永續會館舉辦「永續會展加速器 Workshop」，活動採取實體與線上同步進行，吸引來自不同產業的企業代表踴躍參與，透過永續策展實務分享、會展獎項制度解析及博覽會策展說明；本次工作坊引導企業從參展規劃初期納入永續思維，協助企業品牌在會展場當中深化溝通力與市場影響力。

TAISE秘書長陳永仁於線上致詞表示，亞太永續博覽會已發展為亞太地區指標性的年度永續平台，匯集政府部門、企業界、學術單位及非營利組織等，共同呈現永續政策推動成果與產業創新實踐。他也表示，舉辦「永續會展加速器 Workshop」的核心目的，在於協助企業於參展前建立完整而有系統性的策展邏輯，從展區概念、內容設計及溝通策略，全面檢視如何讓永續作為被有效理解、被清楚傳達，能在大型博覽會中放大其價值。

本次活動邀集長期投入會展與永續設計的專業人士，分享實務經驗，例如凌飛有限公司資深設計江佳宜表示，企業可以回到實際需求與預算條件，利用減法設計與模組配置，以此兼顧展覽品質與資源效率，使得永續不僅只是理念，也能落實於執行層面。歐原形象設計總監徐國展從品牌視角出發，分享永續設計需同步考量法規層面、包裝策略與視覺溝通，以此協助消費者清楚理解企業的永續價值主張。

光洋波斯特國際展覽總監李惠如指出，永續不只是材料挑選，也是一種決策思維，透過模組化並可重複使用的展場系統，不僅能夠降低資源耗用，以此提升品牌溝通的效率。亞特多創意總監林少威則表示，策展應該創造參與感與互動性，使觀展者從單向觀看，轉化為主動理解與深層記憶，進而展現永續議題的影響力。

TAISE副執行長鄭頎一分享，「亞太永續會展獎」旨在鼓勵會展產業於活動籌辦與執行過程中，系統導入永續理念，透過多元評選指標，表揚在減碳行動、社會責任與創新作法上，具有示範意義的會展案例，進而促進產業交流與經驗累積。

最後，TAISE副秘書長葉彥伯宣布，第五屆亞太永續博覽會將於明年8月27日至29日於台北世貿一館登場，將以「共築我們的未來：韌性、創新、共榮」作為主題，一共規劃九大主題展區與多元論壇內容，歡迎企業及早布局參展策略，善用博覽會平台拓展跨界合作與品牌永續的影響力。

