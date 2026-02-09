TAISE搭建永續合作平台 力推公私協力邁向淨零轉型

蔡哲明 圖片來源｜TAISE

台灣永續能源研究基金會（TAISE）持續扮演連結政策、產業與社會的政策推手， 2日於台北君悅酒店舉辦「永續會展公私協力交流會」，透過實體與線上同步形式，吸引來自中央部會及地方政府、企業與專業機構等超過300位相關人士共同參與。活動以公私協力作為核心，透過政策視角、產業案例以及會展策略的整合分享，展現TAISE推動跨域合作與永續行動落地上的關鍵平台角色。

永續會展公私協力交流會現場大合照（圖片來源：TAISE）

TAISE長期透過制度設計、指標評比、交流平台與國際連結等多元機制，強化永續治理能向各大產業與社會擴散。本次交流會藉由「會展」作為串聯公私部門的重要節點，透過政策溝通與實務經驗交會，推動永續從策略宣示轉化為具體落實的合作模式，作為2026年亞太永續博覽會提前鋪陳跨界參與動能。

永續會展公私協力交流會（圖片來源：TAISE）

TAISE董事長簡又新指出，面對氣候變遷與全球淨零趨勢，永續轉型已從單一部門責任，轉變成跨部門、跨產業的合作工程。政府政策提供方向與制度框架，企業透過技術創新與營運轉型回應挑戰，會展平台正是促進兩者對話、對齊目標的重要媒介。TAISE透過亞太永續博覽會與系列交流活動，打造持續運作的合作場域，使得政策願景與產業實踐在同一平台上，形成具擴散效益的永續行動。

TAISE董事長簡又新（圖片來源：TAISE）

在政策觀點上，交通部代表分享運輸部門邁向2050淨零的整體規劃，透過低碳運具、智慧場站以及系統化減碳策略，逐一建立交通體系的轉型藍圖。相關成果也透過亞太永續博覽會進行整體展示，使得政策不僅停留於文件與制度層次，更能轉化為社會可理解、可參與的實際行動，展現TAISE平台在政策溝通上的功能。

交通部次長陳彥伯（圖片來源：TAISE）

產業案例部分，金融領域呈現永續實務等不同面向，台灣金聯分享金融專業支持居住正義與城市更新的實踐，透過平價住宅、公辦都更以及包租代管等措施，回應社會面的永續議題，彰顯金融機構在推動永續城市中的角色。光林智能則從智慧交通與生態照明角度，說明如何將減碳與科技融入日常公共系統，使得城市運作本身成為永續轉型的載體。

台灣金聯董事長宮文萍（圖片來源：TAISE）

光林智能總經理暨永續長金海濤（圖片來源：TAISE）

國際品牌的案例中，聯合利華分享以氣候、自然、塑膠與生計為核心的全球永續策略，透過品牌策展與互動展區設計，將永續議題轉化成消費者可理解的生活選擇，凸顯企業如何透過市場影響力推動社會行為改變。此一案例也呼應TAISE長期強調的「永續即日常」概念，要讓永續不再只是企業報告中的指標，而是具體可感的生活模式。

聯合利華台灣香港永續發展與企業傳播事務負責人蕭錫安（圖片來源：TAISE）

除了政策與產業分享之外，本次交流設置公私對話時段，讓與會代表針對淨零轉型、公共建設以及永續會展等議題進行深度對談。透過面對面討論與經驗傳承，促成跨部門資源整合以及合作契機，進一步強化TAISE作為永續治理平台的實質影響力。

政策與產業分享與對話交流（圖片來源：TAISE）

在制度推動部分，TAISE也介紹「亞太永續會展獎」的遴選架構，從環境績效、碳管理、社會包容以及創意策展等多元構面，鼓勵會展產業全面帶入永續思維。此一獎項不僅僅是榮譽象徵，也是推動產業標準化與最佳實務擴散的重要機制，期望促使永續從專案導向，轉為組織治理與營運流程中的核心策略。

TAISE預告第五屆亞太永續博覽會將於2026年8月27日至29日在台北世貿一館登場，並以「共築我們的未來：韌性、創新、共榮」主軸，打造九大主題展區，包含永續建築、金融、醫療、觀光、教育與生活等多元領域。TAISE將持續整合產官學研與國際網路，強化跨域合作及實務展示，使得永續策略轉化為可體驗的展出內容，帶動社會集體參與。

亞太永續博覽會官網https://www.sdgs-asia.com.tw/



2026第五屆亞太永續博覽會（圖片來源：TAISE）

藉由本次交流會，TAISE展現其作為永續平台建構者與制度推動者的角色，使得政策方向、企業實踐與社會需求在同一場域中對話整合。未來，TAISE將持續透過會展平台、評比機制以及跨域交流，強化公私協力，推動台灣與亞太地區朝向更具韌性及包容性的永續發展路徑前進。