Taiwan Beats今飛泰國 為台流音樂拓展東南亞市場尋商機

文化部影視局今年重啟「流行音樂拓展東南亞計畫」，首站前進泰國。台灣商務參訪團4日啟程前往曼谷，無論是音樂節策展人、經紀公司、唱片公司，甚至唱片包裝設計，都準備積極與當地音樂產業界深入交流，期待為台灣音樂在東南亞鋪路。

台灣與泰國流行音樂交流近年相當活絡，特別是疫情後互動頻繁。台灣浮現音樂去年推動國際「聯音計畫」，首屆就在曼谷「Lido Connect」邀請台灣樂團演出。今年9月，泰國商務部國際貿易促進局(DITP)與台灣文策院合作，在台舉辦「GAN BEI乾杯-泰國音樂產業媒合會」，推廣泰國音樂人與音樂廠牌。

看好合作前景，文化部影視局今年重啟「流行音樂拓展東南亞計畫」，此次由瀚草文創董事長湯昇榮領軍，由40多位台灣音樂產業代表組成「Taiwan Beats」前進曼谷與清邁，新秀Andr與「我是機車少女」樂團也受邀參與當地音樂節與Showcase演出。

相較過往，參與的台灣流行音樂產業界人士比以往更積極，也更有目標性。像是星鏈艾歐亞經紀公司看準KPOP在東南亞的強勢影響力，打造HUR+女團，成員有台灣與印尼、台灣與泰國混血，希望藉韓式女團操作模式，加上具東南亞身分的成員快速切入市場，也希望利用此次泰國參訪尋找合作契機。

首次參與該計畫的洋蔥設計也充滿期待，創意總監黃家賢與專案經理王慧娟表示，泰國在廣告影視、平面與產品設計方面實力很強，他們也在台灣親身感受到泰國音樂人演出的爆發能量，但在專輯包裝設計上較少直接接觸，語言文字隔閡也讓理解更有限，這次能直接與泰國唱片包裝設計者交流，希望有新的認識。

「浪人祭」主辦人蕭達謙則說，疫情後音樂節市場出現新變化，讓他對東南亞發展更積極思考，希望引介更多東南亞特色音樂人來台，同時探索「浪人祭」是否具有外拓的可能。他也期待藉由泰國蓬勃的音樂市場，串起越南等鄰近國家，形成多國連動布局。蕭達謙：『(原音)接下來我們也會想說像我們浪人祭在東南亞有沒有機會？有什麼方式可以布局？我有在思考這件事情。因為像整個東南亞市場，像泰國、越南、馬來西亞，每個國家有每個國家不同的發展模式，我覺得像泰國是一個在東南亞裡面音樂領域較為發達的國家，像隔壁就是越南嘛，我也會覺得說泰國這邊如果有些線合作起來後，越南也是1億人口的國家，是不是有機會可以做更多連動的發展？』

蕭達謙坦言，要打進其他國家市場，需具備一定程度的合作才有利於切入。疫情後「浪人祭」也曾受惠於報復性消費，但如今國內外大牌演唱會來勢洶洶，音樂節的吸引力勢必受到影響，若能透過跨國合作增加更多內容想像，將是他們接下來的重要方向。