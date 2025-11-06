【TAIWAN COP5】「生態信用額度」促自然投資？ 學者：台灣需要生物多樣性基本法

「自然正向」（Nature Positive）成為聯合國《昆明-蒙特婁全球生物多樣性綱要》協議中，2030年應達成的短期目標，並強調要扭轉全球生物多樣性喪失，企業和金融有不可迴避的責任。國泰金融指出，更多標準化的自然金融商品可形成市場，促進資金的投入，而國際氣候發展智庫（ICDI）理事長邱祈榮表示，台灣生態信用額度發展尚未成熟，由於缺乏法規基礎和通用性的標準，應訂定《生物多樣性基本法》來完成基礎工作。

中華電信副總經理李儒坤、ICDI理事長邱祈榮、國泰金控企業永續辦公室協理黃靖涵，在「企業與自然共舞」論壇進行討論。攝影：李育琴

國泰金控連續四年共同主辦Taiwan COP5，今年更在展場中聚焦自然與生物多樣性議題。國泰企業永續辦公室協理黃靖涵在論壇中表示，自然危機嚴重影響全球經濟，根據世界銀行的報告，若不重視生態的經濟活動持續，將導致某些生態系服務崩潰，全球經濟在2030年前可能面臨每年2.7兆美元的損失。

而根據聯合國環境署（UNEP）的報告，每年有將近7兆美元公私部門的資金，流向對自然負面衝擊的部位。實際上投入對自然正向有幫助的自然解方（NbS）的資金，僅有2000億美元，明顯不足。

自然相關投資不足，黃靖涵分享成功的自然解方需考慮的要素。攝影：李育琴

各項資料顯示，自然正向的行動和自然解方需要更多的投資。「自然解方可以解決許多系統性的問題，」黃靖涵說，世界經濟論壇研究，透過自然正向的系統轉型，每年可有10兆美元的商業機會，創造3.95億個就業機會。

她以中華電信的黑面琵鷺保育行動為例，IoT技術的生態解方需要落地實踐，背後除了資通訊技術，還要有量測、數據分析、現場觀察的人員，以及與金融機構溝通的中介機構、查驗單位等，很多新的工作機會因為這項生態解方而創造出來。

隨著近年生物多樣性議題受到關注，黃靖涵指出，國泰金控在2020年開始加入與自然資源相關的組織和倡議，包括環境責任經濟聯盟（CERES）、TNFD、生物多樣性會計金融夥伴關係（PBAF）、Nature Action 100等。呼應今年COP30，國泰也簽署了「貝倫雨林投資者宣言」，透過投資聲明，對政府進行倡議，也推動零毀林的貿易協定系統。

黃靖涵說，「金融機構的投融資可以導引企業往好的方向前進，透過加入這些聯盟，來與企業進行議合，用集體的力量促使企業改變。同時也可以吸收國際上好的經驗帶回台灣。」

國泰金控在Taiwan COP5展場舉辦生物多樣性沙龍，分享企業的永續行動。攝影：李育琴

國泰近年投入方法學的研究，與台大實驗林合作推動「淺山復育造林生物信用額度方法學」，希望以科學的方法奠定基礎，量化淺山生態復育的效益。國泰金控總經理李長庚在Taiwan COP5開幕受訪時說，投入方法學是希望能建立基礎，並擴大共鳴，未來以此基礎申請「生物信用額度」（Biocredits）進行國際認證，透過標準化的方式，期待未來成為自然金融市場的開發商品。

李長庚強調，各種自然資源都有機會成為具價值的交易憑證與金融資產，透過民眾、企業與金融的合作，擴大自然行動的影響力，如此能吸引更多資金投入，解決自然投資不足的問題。

國泰金控總經理李長庚說明其對自然金融市場發展的期待。攝影：李育琴

然而對於生物信用額度的發展，ICDI理事長邱祈榮在論壇中表示，台灣目前在推動生物信用額度方面，尚未達到成熟階段。他認為要有法規的基礎和金融監管，才是促使企業投入自然投資的誘因，他呼籲台灣應訂定「生物多樣性基本法」。

邱祈榮說，台灣缺乏成熟的基礎框架與通用性的標準，因此目前推的生物信用額度，例如透過某項計畫取得的方法學，容易淪為個案性質，在缺乏法規和驗證標準情況下，這些信用額度無法通用，並且增加法規解釋與應用的複雜性，從目前自然碳匯的審查過程，就顯現出上述問題。

他以英國的「生物多樣性淨增益」（biodiversity net gain, BNG）為例，說明英國已將棲地狀態劃分為不同的類別和層級，提供了一個框架，讓人了解棲地的現有狀態，以及復育後能提升到什麼階段。

農業部的攤位展現台灣生物多樣性保育行動和因應氣候風險的韌性農業。攝影：李育琴

邱祈榮表示， 希望台灣能訂定生物多樣性基本法，來涵蓋各種相關的保育法規，能讓自然相關行動有更穩固的法規基礎，建立驗證標準，將生物信用額度效益整合進來，不僅提供企業遵循的基礎，也是積極投入自然保育的誘因。

此外，邱祈榮強調，企業投入自然解方必須看到計畫的經濟可行性，因此自然解方的原則是計畫必須經濟能夠自主，除了自然領域的生產產值，能夠透過信用額度、生態服務效益來獲得額外的收益，才能永續發展。否則若是企業資金撤出就無法延續，不能稱為自然解方。