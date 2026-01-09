Taiwan can help！台灣贈「這國」288公噸白米 駐處批中國只會加劇衝突

國際中心／林奇樺報導

我國除了持續援助友邦、維持友好邦誼外，台灣在國際各界持續展現「Taiwan can help」的精神，近日為緩解索馬利蘭持續惡化的乾旱危機，我國向索國運送288公噸白米，援助總值約50萬美元，以協助當地弱勢家庭度過糧食短缺難關。

台灣對索馬利蘭進行人道救援，捐贈288公噸白米。（圖／翻攝自台灣駐索馬利蘭代表處臉書）

根據索國當地媒體《Somaliland Standard》報導，台灣此次對索馬利蘭慷慨解囊，主要是回應索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）於2025年11月底所提出的緊急請求。

報導中指出，此次援助的288公噸白米預計可幫助約1萬戶弱勢家庭，而目前索馬利蘭全境已有超過100萬人受到長期乾旱影響，面臨糧食安全問題。

報導內也引述了台灣駐索馬利蘭代表處的臉書文章表示，台灣提供的是「直接落地執行的人道援助」，也對比提到中國卻將援助當成政治工具，反而加劇衝突，導致區域不穩定。

