川普政府的「美國製造」大計再下一城，這次的對象是全球半導體重鎮——台灣。美國商務部於週四宣佈，已與台灣簽署了一項價值數千億美元的貿易協議，將協助美國提振本土半導體製造能力。根據協議內容，台灣半導體與科技公司同意對美國半導體產業進行2500億美元的直接投資，投資範圍將涵蓋半導體、能源，以及AI生產與創新領域 。

台灣掏出2500億美元「投資」美國！川普政府簽署新貿易協議，換取國防與AI技術合作

不僅投資，更加碼信貸擔保

除了上述的2500億美元直接投資外，美國商務部指出，台灣還將額外提供2500億美元的信貸擔保 (Credit Guarantees)，以支持這些半導體與科技企業的後續投資。不過，目前官方新聞稿中尚未明確說明這筆鉅額投資的具體執行時間表。

目前台灣生產全球超過一半的半導體，這項協議顯示出美國極欲將此供應鏈拉回本土的決心。

交換條件：美國投資台灣國防與AI

這是一場典型的川普式交易。作為回報，美國承諾將投資台灣的半導體、國防、人工智慧 (AI)、電信，以及生物科技等產業。然而，與台灣明確的金額承諾不同，美方的新聞稿中並未具體說明美國將投入多少資金。

川普的算盤：關稅大棒在後

這項消息發布的前一天，川普政府才剛發布一份公告，重申將半導體製造帶回美國的目標，並且承認由於目前僅有10%的半導體在美國本土生產，這將是一個漫長的過程。

該公告直言：「對外國供應鏈的依賴是重大的經濟與國家安全風險」，並且強調若依賴進口的供應鏈中斷，將嚴重影響美國的工業與軍事能力。

值得注意的是，該公告同時宣佈對部分先進AI晶片徵收25%關稅，並且明確表示一旦與其他國家 (如本次與台灣的交易)的貿易談判完成，將會有額外的半導體關稅措施。換言之，這筆投資協議很可能是台灣業者為了規避未來潛在高額關稅的「投名狀」。

分析觀點

這筆總計高達5000億美元 (投資+擔保)的協議，規模之大令人咋舌。

從川普政府的角度來看，這完全符合其「交易式外交」的邏輯：用國防與技術合作的承諾，換取台灣供應鏈「帶槍投靠」，解決美國本土製造空洞化與國安風險的問題。對於台積電等台灣科技廠而言，面對即將到來的25%的AI晶片關稅大棒，擴大在美投資似乎已成了一條不得不走的路。

這不僅是商業投資，更是一場地緣政治的精算。美國要的是「產能」，台灣要的是「安全」 (國防承諾)。只是，當台灣最核心的半導體製造能量大規模移轉至美國後，原本被稱為「矽盾」的保護效力是否會因此稀釋？這將是未來幾年台灣科技業最需要審慎觀察的重點。

