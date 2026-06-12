「Taiwan Moves」聚焦臺灣舞蹈 6月起舞動德國德勒斯登

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「Taiwan Moves」專題意象 （HELLERAU提供）

《排彎動物園（X aiwan Utopia）》劇照（HELLERAU提供，巴卅席Ba Sa-xi攝影）

在文化部及駐德國代表處文化組支持下，「Taiwan Moves」臺灣當代舞蹈專題將從6月至11月在德國德勒斯登赫勒勞歐洲藝術中心（HELLERAU - European Centre for the Arts）登場，邀集蒂摩爾古薪舞集、雲門舞集、壞鞋子舞蹈劇場及旅德編舞家羅芳芸等團隊與藝術家參與，透過專場演出、觀眾互動及臺德舞蹈交流等形式，向德國及歐洲觀眾展現臺灣當代舞蹈創作的多元面貌與文化活力。

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駐德國代表處文化組表示，近年隨著臺灣與德國在科技、教育及人才交流等領域互動日益密切，德勒斯登已成為臺德交流的重要城市之一，本次透過與赫勒勞歐洲藝術中心合作，以專題方式系統性呈現臺灣當代舞蹈創作成果，除了增進臺德舞蹈專業交流，更期待讓當地觀眾認識科技面向以外的臺灣多元文化。

「Taiwan Moves」專題首波節目將於6月12日至15日展開，蒂摩爾古薪舞集將演出《排彎動物園（X aiwan Utopia）》及城市行走計畫《路之行走》；旅德編舞家羅芳芸也推出親子舞蹈作品《當我和你一樣大時》，呈現1980至1990年代臺灣社會變遷與世代記憶。赫勒勞中心並同步規劃臺灣市集及文化體驗活動，透過舞蹈、音樂、美食與手作工作坊等形式，讓德國民眾從不同面向認識臺灣文化。

「Taiwan Moves」專題系列在8月底至9月初也陸續推出多檔臺灣作品，包括雲門舞集將帶來藝術總監鄭宗龍代表作《十三聲》，以臺北艋舺的民間文化與傳奇人物為靈感，融合街頭文化、廟會聲響與當代舞蹈語彙，呈現充滿生命力的臺灣城市風景；壞鞋子舞蹈劇場將演出《島嶼恍惚》，結合舞蹈與現場音樂，從海洋、遷徙與記憶出發，探討臺灣作為海洋島嶼的歷史與文化經驗。

臺灣團隊在德國期間除演出節目外，赫勒勞中心同步規劃青年觀眾推廣、藝術家交流及專業對談等活動，串聯臺灣藝術家與德勒斯登當地文化機構與藝術教育網絡連結，擴大臺灣表演藝術在德國文化界的能見度與影響力。