Taiwan Plus問題多 監院看不下去要求檢討

▲Taiwan Plus每年要花預算約8億元，但屢遭質疑效率不彰。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 文化部透過公廣集團經營台灣英語新聞平台Taiwan Plus，希望用英語向國際觀眾推廣台灣的新聞與節目，不過屢遭質疑成效不彰，收看人數太少。監察院最新調查報告也指出，Taiwan Plus 編採權限集中於少數主管，跨國團隊對新聞選題標準認知差異甚大，甚至曾出現新聞焦點失準的情形，恐影響平台公信力與整體形象。

監察院調查發現，Taiwan Plus 的新聞編採決策樞紐掌握在少數主管手中，其中多數為外籍主管，使整體組織架構呈現編採失衡風險。調查報告指出，跨國團隊之間對國內外新聞選題的標準存在顯著差異，導致內容方向與政策脈絡掌握不一致，易引發偏差或誤判。

廣告 廣告

監察院首先指出，Taiwan Plus 的觀看數據主要集中於亞洲地區，占比高達67.6%；其次為美洲地區，占20.6%，兩者合計超過88%。歐洲、大洋洲等區域收視占比偏低。雖然整體觀看次數與觀看時數呈現上升趨勢，但仍與政府希望提升國際能見度的政策目標存在明顯落差。

監察院今年3月也向多位證人約詢。證人指出，Taiwan Plus 離職率偏高，今年年初短短3個月，就有10個人離職，此外，證人描述每日選稿會議由一名住在紐西蘭、未曾來台且不諳中文的顧問主持，並由3位關鍵主管提供選題方向；然而其中2人沒有新聞採訪經驗，第3人則政治傾向鮮明，曾影響報導平衡性。監察院認為，此情況顯示跨國團隊在新聞敏感度、文化理解與政策掌握上存在顯著落差。

監察院進一步指出，多名本國籍員工反映新聞選題建議經常遭到主管否決或未被採納，顯示決策權集中於少數人手中。Taiwan Plus 亦未建立制度化的編輯會議與多元審議機制，造成選題流程缺乏透明度與集體參與，形成權限失衡現象。

在人力配置方面，監察院發現 Taiwan Plus 外籍與本國籍人力占比差距極大。以核稿編輯群為例，7名成員中外籍占6名；記者群則為外籍9名、本籍 4名；編輯台則由7名本國籍人員負責，而攝影團隊本國籍占22人、外籍為0人。監察院指出，Taiwan Plus 長期將英語能力視為首要條件，使外籍主管高度主導新聞編審，台灣新聞專業參與不足，加劇團隊內部對新聞價值判斷的落差。

監察院建議文化部督促 Taiwan Plus 檢討人力配置原則，調整本國籍新聞人員的參與比例，並建立更具多元性的編輯架構，以確保內容兼具國際語言表達能力與台灣觀點，進一步提升平台的公信力與國際影響力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

停砍年金再進一步！藍白表決輾壓綠營 立院初審通過公校撫卹條例

新北議長蔣根煌爆月底宣布參選 李四川否認：先處理輝達進駐台北

徐國勇稱新加坡有鞭刑「不是民主自由國家」 洪孟楷轟言論不恰當