taiwan plus效益不彰 監察院看不下去點名文化部檢討

公廣集團英語媒體Taiwan PlusTaiwan Plus的效益是在野立委長期監督的目標，現在連監察院都看不下去，介入調查後發現，TaiwanPlus新聞編採決策權限高度集中於少數主管，跨國團隊間共識不足，對於國內與國際新聞之選題標準差異顯著，亦曾發生新聞焦點失準之情形，影響平台公信力與形象，且決策權限集中於外籍主管，此一組織架構凸顯TaiwanPlus已浮現編採失衡之風險。

監察院報告先點出，TaiwanPlus觀眾觀看次數區域集中於亞洲地區（67.6％），美洲次之（20.6％），兩者合計已逾88％，顯示使用者分布高度集中，而歐洲、大洋洲等地區占比偏低；雖觀看次數與時數呈現成長趨勢，惟整體推廣成效與擴展國際能見度之政策目標仍存有落差。

而監察院3月曾向相關證人約詢，證人表示「TaiwanPlus離職率很高。114年年初到現在（114年3月底），我已知大概有10個人離職」、「每天早上選稿主持會議的是住在紐西蘭的顧問，他沒有來過台灣，也不會講中文、看不懂中文，會有其他3位關鍵人物提供選稿方向，總編輯會從這些內容中挑選。但是其中有2位沒有跑過新聞的經驗，第3位則是政治立場有點偏頗，沒有做到平衡報導」，顯示跨國團隊間對於新聞選題標準認知差異甚大，常因文化理解、新聞敏感度及政策脈絡掌握不一，導致編採方向出現分歧。

監察院也說，本院證人進一步指出，我國籍員工所提出之新聞選題建議，常遭主管否決或未予採納。突顯每日新聞選題決策權限集中於少數主管，未設制度性編輯會議或多元審議機制，選題流程缺乏透明性與集體參與，形成決策主導權限失衡之現象。

監院另也發現，TaiwanPlus新聞部各職位群之本國籍與外國籍人員占比落差甚大，核稿編輯群共7人，外籍與本國籍比例為6：1；記者群外籍與本籍比例為9：4；編輯台外籍與本籍比例為0：7，攝影團隊外籍與本籍比例更達0：22。此一人力結構顯示TaiwanPlus聘用人才時，長期將英語能力置於首要條件，並偏好由外籍人員主導新聞製作與編審工作，導致台灣新聞專業參與不足，亦加劇團隊間對新聞價值判斷之落差。文化部允應督促其檢討人力配置原則，強化本國籍新聞人員之參與比例，並建立多元編輯架構，以確保新聞內容兼具語言專業與台灣觀點。

