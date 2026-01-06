Taiwan Top團隊齊聚衛武營 TT之夜揭曉年度最佳團隊

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部（5）日晚間於衛武營國家藝術文化中心舉辦首次「TT之夜」年度交流活動，以「因為同行，所以更好（Taiwan Top, Top Together）」為主題，文化部長李遠與114年度Taiwan Top的演藝團隊齊聚一堂，並揭曉頒發總金額500萬元的獎勵金給16組獲選「Taiwan Top年度最佳團隊」。

文化部表示，為建構表演藝術健全生態系，文化部持續透過「臺灣品牌團隊」、「Taiwan Top演藝團隊」及「地方傑出團隊」的金三角補助計畫，支持團隊穩定營運與藝術創發。114年度除加強補助力道，文化部也委託國家文化藝術基金會辦理「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」，邀集評審團透過演出評鑑、到團訪視、年度營運觀察，以及團隊在藝術創發及形式表現上的獨特性與年度亮點，如國際鏈結、票房表現、觀眾拓展等面向綜合考量，從獲補助的94個團隊中，經激烈討論與嚴謹評選，最終選出16組年度最佳團隊，頒發給總額500萬元的加碼獎勵金。

文化部長李遠表示，「表演藝術真的很迷人」，就像有些動物、昆蟲在地底下多年，爬出來只有一個夏天，舞台表演迷人之處就在於每一次的表演都是獨一無二的。因此，為了支持臺灣表演藝術發展，作為文化部長的他，能做的就是盡量「找預算」，包含增加臺灣品牌團隊數，以及Taiwan Top加碼補助。「當我跨出這一步時候，後面的文化部長只能繼續加碼，不能減少」，李遠也於現場宣布，今年將再加碼500萬元，亦即將發給Taiwan Top團隊加碼獎勵金共1000萬元；同時，文化部也將辦理大型表演藝術嘉年華活動，邀請國際團隊與臺灣團隊共創、共製節目；也期盼讓更多的團隊站上世界舞台，與國際交流。

對於今日TT之夜特別以辦桌形式呈現，李遠說，因為表演藝術的人都很喜歡熱鬧，就像他最喜歡的辦桌一樣，期待在持續的資源投注下，「臺灣的文化產業都能非常熱鬧」。他也不忘幽默地說，「假如預算多一點，未來也許可以成為一個3天2夜的狂歡」。

國藝會董事長林淇瀁表示，「Taiwan Top不只是一個榮譽的象徵，同時也承載每一位表演藝術工作者對藝術永不妥協的執著，以及追求卓越的成就」。因為有大家在藝術形式上不斷地尋求突破，展現臺灣特有的美學主體，更以卓越的國際連結能力，讓臺灣被世界看到。林淇瀁特別感謝評鑑委員用一整年時間走訪臺灣各地，深入各個不同劇場、演出場地，透過演出評鑑、到團訪視、營運觀察，為了臺灣藝文生態用盡也花費相當多的心血。

紙風車文教基金會創意顧問吳靜吉說，藉由今天Taiwan Top演藝團隊團聚的場合，來自各個不同領域的人齊聚在一起，未來可以合作、可以「Top Together」，這就是最重要的觀念。吳靜吉也說，要與世界接軌不僅要國際化，也要在地化，「表演藝術就是臺灣重要的文化外交前鋒」，因此，政府必須以更大的資源支持臺灣表演藝術，對於加碼獎勵金，吳靜吉認為，這不是錦上添花，而是期許好上加好。

今日揭曉獲獎團隊包含高雄市管樂團、驫舞劇場、臺北木偶劇團、河床劇團4團獲得「Taiwan Top年度最佳團隊」50萬元獎勵金；對位室內樂團、翃舞製作、身聲劇場、榮興客家採茶劇團、財團法人台北愛樂文教基金會、微光製造、義興閣掌中劇團、FOCASA馬戲團、烏犬劇場、故事工廠、薪傳歌仔戲劇團、唱歌集音樂劇場12組團隊，獲得25萬元獎勵金。分別由紙風車文教基金會創意顧問吳靜吉、財團法人臺灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢、國藝會董事長林淇瀁及文化部長李遠頒發獎金給獲獎團隊。

國藝會指出，獲選團隊各有其戮力的獨特性與年度亮點，如在國際能見度上參加指標性大賽、展現豐厚的展演實力，亦或響應文化政策並展現豐沛能量及創造性思維，或在票房表現及觀眾拓展有突破性成長，充分展現團隊營運的多元面貌與實踐力。

高雄市管樂團藝術總監王戰說，「高雄市管樂團會一直努力下去」；團長林桐毅則說，藝術總監王戰最常勉勵大家「沒有最好，只有更好」，高雄市管樂團會一直持續努力。驫舞劇場藝術總監陳武康說，今年是驫舞劇場20年，將會帶著這份祝福開啟第30年，希望讓舞蹈感染更多人。臺北木偶劇團主演吳聲杰表示，團隊創辦於2010年，在團長林永志的帶領下堅持傳統、帶臺灣傳統藝術走出去，讓更多人看到臺灣的傳統藝術，「臺灣go go go」。河床劇團編導郭文泰表示，河床已經27年，能夠在臺灣一起往前走，與很多厲害的藝術家一起創作，非常感動，「我們會一直繼續加油」。

「TT之夜」年度交流活動特別將衛武營戲劇院轉化為充滿人情味的在地文化辦桌現場，讓平日在此揮灑汗水的藝術工作者，卸下表演者的身份，齊聚在最熟悉的舞台上圍爐，共享這份專屬於他們的團圓時刻。活動並由和運租車秉持ESG企業責任協力交通接駁，支持表演藝術團隊。

文化部表示，Taiwan Top演藝團隊不僅在藝術創作上追求卓越，更長期深耕在地、推廣藝文教育、展現國際能見度。期盼透過「TT之夜」交流平台，凝聚表演藝術界的向心力，並激發出更多跨域合作的可能。未來文化部將持續推動各項支持政策，優化藝文環境，與所有演藝團隊並肩同行，共創臺灣表演藝術的下一個黃金年代。