Taiwan Top團隊齊聚衛武營 TT之夜揭曉16組年度最佳團隊
文化部今（5）日晚間於高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦首屆「TT之夜」年度交流活動，以「因為同行，所以更好（Taiwan Top, Top Together）」為主題，文化部長李遠與114年度Taiwan Top演藝團隊齊聚一堂，並揭曉16組「Taiwan Top年度最佳團隊」，總獎勵金達500萬元。
文化部表示，為建構健全的表演藝術生態系，長期推動「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top演藝團隊」及「地方傑出團隊」金三角補助計畫。114年度除提高補助力道，也委託國家文化藝術基金會辦理年度獎勵計畫，透過演出評鑑、到團訪視、營運觀察，以及藝術創發、國際連結、票房與觀眾拓展等面向綜合評選，從94個團隊中選出16組獲獎團隊。
李遠表示，表演藝術的迷人之處，在於每一次演出都是獨一無二。為支持台灣表演藝術，他承諾持續爭取預算，不僅擴大Taiwan Top補助規模，也宣布今年再加碼500萬元，年度獎勵金總額將達1000萬元。文化部未來也將規劃大型表演藝術嘉年華，促進台灣與國際團隊共創、共製，深化國際交流。
國藝會董事長林淇瀁指出，Taiwan Top不僅是榮譽，更象徵表演藝術工作者對藝術的堅持與突破。獲選團隊展現台灣獨特美學，也成功提升國際能見度，感謝評鑑委員長期投入，為藝文生態付出心力。
本屆獲獎團隊中，高雄市管樂團、驫舞劇場、台北木偶劇團、河床劇團獲50萬元獎勵金，其餘12團各獲25萬元。活動以辦桌形式呈現，讓藝術工作者齊聚舞台圍爐交流，凝聚表演藝術界向心力。
文化部表示，期盼透過「TT之夜」平台，激發更多跨域合作，與演藝團隊並肩同行，共創台灣表演藝術的下一個黃金年代。
