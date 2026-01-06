Taiwan Top團隊齊聚 文化部加碼獎勵500萬

記者黃朝琴／臺北報導

文化部首次舉辦「TT之夜」年度交流活動，以「因為同行，所以更好」為主題，邀請114年「Taiwan Top」演藝團隊齊聚衛武營，加碼頒發總金額500萬元的獎勵金，給16組獲選「Taiwan Top年度最佳團隊」。

今年獲獎團隊包含高雄市管樂團、驫舞劇場、臺北木偶劇團、河床劇團，各獲得「Taiwan Top年度最佳團隊」新臺幣50萬元獎勵金。

另外，對位室內樂團、翃舞製作、身聲劇場、榮興客家採茶劇團、財團法人台北愛樂文教基金會、微光製造、義興閣掌中劇團、FOCASA馬戲團、烏犬劇場、故事工廠、薪傳歌仔戲劇團、唱歌集音樂劇場12組團隊，各獲得新臺幣25萬元獎勵金。

「TT之夜」年度交流活動今年將衛武營戲劇院轉化在地文化辦桌現場，讓平日在此揮灑汗水的藝術工作者卸下表演者身分，在舞台上圍爐。這也是表演藝術團隊首度有聯合尾牙餐敘，團隊互相認識聊天，備感溫馨。衛武營藝術總監簡文彬剛開完刀帶傷還跳「衛武營小天鵝」娛樂大家、氣氛熱烈。

高雄市管樂團藝術總監王戰說，「高雄市管樂團會一直努力下去」；團長林桐毅則說，王戰最常勉勵大家「沒有最好，只有更好」，高雄市管樂團會一直持續努力。

驫舞劇場藝術總監陳武康表示，今年是驫舞劇場20年，將帶著這份祝福開啟第30年，希望讓舞蹈感染更多人。臺北木偶劇團主演吳聲杰表示，團隊創辦於2010年，在團長林永志帶領下堅持傳統，帶台灣傳統藝術走出去，讓更多人看見，「臺灣go go go」。

河床劇團編導郭文泰表示，河床劇團已成立27年，能夠在臺灣一起往前走，與很多厲害的藝術家一起創作，非常感動，「我們會一直繼續加油」。

文化部首次舉辦「TT之夜」年度交流活動，邀請114年「Taiwan Top」演藝團隊齊聚。（文化部提供）

文化部加碼發放「Taiwan Top年度最佳團隊」50萬元獎勵金，給高雄市管樂團、驫舞劇場、臺北木偶劇團、河床劇團。（文化部提供）

文化部發放「Taiwan Top年度最佳團隊」25萬元獎勵金，給台北愛樂文教基金會、翃舞製作、身聲劇場、故事工廠。（文化部提供）