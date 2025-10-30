TaiwanPlus燒出黑洞

近期立法院質詢中，三位立委張啓楷、林倩綺與羅智強，針對TaiwanPlus與國發基金提出尖銳批評，揭露文化部與國發會在監督機制上的重大缺失，凸顯台灣文化政策正面臨公信力危機。

TaiwanPlus自2021年成立以來，原本肩負行銷台灣、推廣民主價值的使命，卻在執行上淪為高成本的大外宣。張啓楷指出，該平台核定經費高達98億元，卻未訂定具體量化目標，審計部早在去年即示警其缺乏績效指標，文化部卻僅以「內部會自行訂定」回應。今年延長核定的第二期計畫中，國發會仍未要求正式納入量化績效，顯示整個審議程序形同失靈。

廣告 廣告

根據審計部與立法院預算中心報告，該平台APP下載數遠低於預期，網站流量近6成來自台灣本地，亞洲與美洲外「幾無觸及」，與其國際化目標背道而馳。

羅智強更指出，TaiwanPlus在製作「打貪專題」時，選擇性報導特定政黨人物，忽略其他涉貪案件，違背公共媒體應有的中立與專業。若公視集團淪為政黨傳聲筒，將嚴重損害台灣民主的根基。

除了TaiwanPlus，張啓楷也點名國發基金投資文創產業長期缺乏監督。影視作品《零日攻擊》投資金額達1.1億元，收視表現慘淡，IMDb評分僅約3分，劇情誇張，甚至出現「黑熊學院」以真實名稱在劇中授課的橋段，引發外界質疑拿納稅人的錢被用來替特定團體做置入行銷的批評。

張啓楷並舉如興、聯合再生等過往國發基金投資爭議為例，指出外部審查早已示警風險，卻仍遭高層強行通過，甚至有官員退休後轉任被投資公司董事，顯示監督機制形同虛設。他要求國發會在一週內提交檢討報告，針對TaiwanPlus與《零日攻擊》兩案補足量化指標與監督制度。

三位立委的質詢不僅揭露個案，更反映整體文化政策的制度性問題。當公共資源投入缺乏透明與問責，當媒體內容可能受政黨操控，當監督機制形同虛設，人民的信任將不再是理所當然。

我們呼籲文化部與國發會：第一，立即公開TaiwanPlus與國發基金預算使用細節與成效評估報告；第二，接受審計部與監察院的全面調查與監督；第三，建立獨立審查機制，確保媒體內容不受政黨操控；第四，重新檢討TaiwanPlus的定位與內容策略，回歸公共媒體的初衷。

TaiwanPlus不該成為政黨宣傳工具，更不該成為燒錢的黑洞。文化政策的核心是人民的信任與民主的價值，唯有透明、問責與改革，才能挽回社會對公共媒體的信心。（作者為退休人員）