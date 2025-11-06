TaiwanPlus爆拒「台灣腔英文」播報！監察院批歧視 要文化部檢討

記者楊士誼／台北報導

監察院指出，TaiwanPlus新聞編採決策權限高度集中於少數外籍主管，更有外籍主管拒絕台灣腔調英文播報，歧視本國人才。（圖／記者鄭孟晃攝影）

文化部自110年起辦理「發展國際數位傳播計畫」，以TaiwanPlus為主要平台，監察院今（6）日指出，經調查發現，TaiwanPlus觀眾觀看次數區域集中於亞洲與美洲地區，另新聞編採決策權限高度集中於少數外籍主管，更有外籍主管拒絕台灣腔調英文播報，歧視本國人才。監察院教育及文化委員會通過監察委員林郁容、紀惠容、王美玉調查報告，促文化部檢討改進。

監委林郁容、紀惠容、王美玉調查發現，TaiwanPlus觀眾觀看次數區域集中於亞洲地區（67.6%），美洲次之（20.6%），兩者合計已逾88%，而歐洲、大洋洲等地區占比偏低；雖觀看次數與時數呈現成長趨勢，惟整體推廣成效與擴展國際能見度之政策目標仍存有落差，且未進一步分析觀眾停留時間、互動行為、回訪率或區域別內容偏好，流於表面統計；亟待文化部檢討現行推播策略與節目內容設計，以提升TaiwanPlus之國際傳播效益，強化臺灣在國際上的話語權及能見度。

廣告 廣告

監委表示，TaiwanPlus作為我國對外傳播之公共媒體平臺，新聞內容應真實反映台灣觀點，並具備國際傳播力，但TaiwanPlus編採決策權限高度集中於少數主管，跨國團隊共識不足，對於國內與國際新聞之選題標準差異顯著，亦曾發生新聞焦點失準情形，影響公信力與形象。

監委指出，主導新聞編採之外籍主管對台灣社會脈絡掌握有限，與我國籍編採人員在選題與處理上意見分歧，面對重大國際或本土事件時，常判斷標準不一，且決策權限集中於外籍主管，凸顯TaiwanPlus已浮現編採失衡之風險。文化部允宜研議如何建立具台灣視角之編輯架構與強化本土新聞專業參與，以提升確保新聞內容之在地性與國際傳播力。

監委進一步指出，TaiwanPlus以英語播報為主之國際傳播平臺，應展現台灣多元文化與語言特色，惟詢據本院證人表示，曾因具臺灣腔調之英語而遭主管拒絕出現在鏡頭前播音，顯見平台內部對播報人員安排存有不合理情形；TaiwanPlus播報人員已涵蓋英國、美國、印度、紐西蘭等多種口音，然排除台灣口音，不僅違背「傳遞台灣觀點」之初衷，亦有歧視本國人才之虞。文化部允應檢討播報人員選任標準，亟需建立多元包容之語音政策，並保障本國籍英語人才之合理參與權，以落實公共媒體之文化代表性與社會責任。

更多三立新聞網報導

瞎！拿公家13台平板電腦送親友 前文資局長施國隆遭監察院全票彈劾

查監察院公務車遭私用 北檢調閱使用紀錄等資料釐清

不止李俊俋！監委王榮璋用公務車「接送理髮」 李鴻鈞：移送紀律委員會

控蘇麗瓊、林郁容「用罪人標準檢驗自己」 林沛祥：他們才該被彈劾

