TaiwanPlus砸58億推「國際宣傳」卻失焦！監察院促文化部檢討

【記者邱筠媜／台北報導】監察院今（6日）公布調查指出，文化部推動的國際英語平臺TaiwanPlus總經費高達58億元，但觀眾分布集中於亞洲，國際能見度未符政策目標；且新聞編採權限過度集中、跨國團隊共識不足，導致焦點失準，影響公信力。監院促文化部檢討推播策略與編輯架構，強化台灣視角與本土新聞專業參與。

文化部自110年起辦理「發展國際數位傳播計畫」，以TaiwanPlus為主要平臺，期透過英語內容向國際社會傳達臺灣觀點，總經費達新臺幣58億元。監察院調查發現，TaiwanPlus觀看次數與時數雖呈現成長趨勢，惟觀眾觀看次數區域集中於亞洲與美洲地區，兩者合計已逾88%，顯示使用者分布高度集中，整體推廣成效與擴展國際能見度之政策目標仍存有落差。另新聞編採決策權限高度集中於少數主管，跨國團隊間共識不足，對於國內與國際新聞之選題標準差異顯著，亦曾發生新聞焦點失準之情形，影響平臺公信力與形象。監察院教育及文化委員會通過監察委員林郁容、紀惠容、王美玉調查報告，促文化部檢討改進。

監察委員林郁容、紀惠容、王美玉調查發現，TaiwanPlus係文化部推動之國際數位傳播平臺，旨在拓展臺灣對外傳播量能，強化與國際社會之連結，惟查TaiwanPlus之營運績效，觀眾觀看次數區域集中於亞洲地區（67.6%），美洲次之（20.6%），兩者合計已逾88%，顯示使用者分布高度集中，而歐洲、大洋洲等地區占比偏低；雖觀看次數與時數呈現成長趨勢，惟整體推廣成效與擴展國際能見度之政策目標仍存有落差，且未進一步分析觀眾停留時間、互動行為、回訪率或區域別內容偏好，流於表面統計；亟待文化部檢討現行推播策略與節目內容設計，以提升TaiwanPlus之國際傳播效益，強化臺灣在國際上的話語權及能見度。

三位監委表示，TaiwanPlus作為我國對外傳播之公共媒體平臺，新聞內容應真實反映臺灣觀點，並具備國際傳播力，但TaiwanPlus新聞編採決策權限高度集中於少數主管，跨國團隊間共識不足，對於國內與國際新聞之選題標準差異顯著，亦曾發生新聞焦點失準之情形，影響平臺公信力與形象。

此外，監委指出，主導新聞編採之外籍主管對臺灣社會脈絡掌握有限，與我國籍編採人員在新聞選題與處理方式上意見分歧，面對重大國際或本土事件時，常出現判斷標準不一之情形，且決策權限集中於外籍主管，此一組織架構凸顯TaiwanPlus已浮現編採失衡之風險。文化部允宜研議如何建立具臺灣視角之編輯架構與強化本土新聞專業參與，以提升確保新聞內容之在地性與國際傳播力。

監委進一步指出，TaiwanPlus係以英語播報為主之國際傳播平臺，原應展現臺灣多元文化與語言特色，惟詢據本院證人表示，曾因具臺灣腔調之英語而遭主管拒絕出現在鏡頭前播音，顯見平臺內部對播報人員安排存有不合理情形；又TaiwanPlus目前播報人員已涵蓋英國、美國、印度、紐西蘭等多種口音，然排除臺灣口音，不僅違背平臺「傳遞臺灣觀點」之初衷，亦有歧視本國籍人才之虞。文化部允應檢討TaiwanPlus播報人員選任標準，亟需建立多元包容之語音政策，並保障本國籍英語人才之合理參與權，以落實公共媒體之文化代表性與社會責任。

