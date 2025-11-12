Takeshi Hosaka Architects：當光與綠意進入家中 讓呼吸跟著季節流動

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜Takeshi Hosaka Architects】

圖片提供｜ Takeshi Hosaka Architects

有些房子的存在意義不是躲避喧囂，而是用來與城市和諧共生，讓光、風、雨水與盎然翠綠，都能在這裡找到安放的位置。東京區彌生町的一家四口，就在這樣的住所裡展開愜意生活。二樓作為家的核心，高達近六米的公共場域，時時迎接從屋頂灑下的光，白天與夜晚在清水混凝土牆面上留下不同表情；地面層則留給車庫與工作室，回家的腳步隨階梯而上，先與自然相遇，再與家人相聚。

以生活為本 讓光與自然走進屋裡

設計的出發點是一種可循環的生活想像，屋外四周滿是綠意，牆面牽引攀爬植物，庭前規劃小型生態水池，雨水從屋頂沿牆而下，最終流入水池，成為可被日常接納的都市循環；魚蝦在水草間自由穿梭，一派愜意景象，讓居住者在城市中也能放慢呼吸。

循環的概念延伸到室內，二樓的露台與公領域透過三片拉門完全銜接，廚餘經處理機轉化為土壤，直接回歸到露台的植栽中。綠植既保護私密性，也柔化街屋的視線，將日照、風向與鄰里的距離調整成恰到好處。至於公領域最鮮明的美學語彙，無疑來自對角配置的兩扇半圓天窗。為了讓日光與月光在牆面上滑移折射，設計師刻意壓低樓層數，並拉高單一樓層高度，構築接近演出殿堂尺度的起居室。於是孩子奔跑、家人談笑，光影像幕布般隨時段更換，為日常慢慢刻劃時光流逝的痕跡。

美感背後 包含著嚴謹的計算邏輯

那道天空引入的光，背後隱藏著精密的工程計算。2.4公尺的大尺度半圓開口之上，覆以1.6×3.2公尺整片Low-E玻璃，並與玻璃廠合作計算風雪氣候下的影響，確保厚度安全性；安裝時以11°角度避免凝結水滴滴落，並設置集水溝、遮陽罩與集水槽，降低密封老化與夏季過熱風險，將滲漏可能性降到最低。大面積採光對冷暖溫差的影響，也在設計前被納入考量。針對夏熱冬冷的氣候差異，經一年數據追蹤，冬季以地暖搭配單台壁掛空調即可維持舒適，夏季則由兩台壁掛空調平衡溫度，光線與熱能在此達成精妙平衡。

住家格局著重家庭互動與良好通風。二樓採無走廊設計，主臥室、兩間兒童房與工作室直接緊鄰公領域，關係緊密卻不失獨立感；房間之間留有開口，讓空氣穿越高大的客餐廳，形成內外流動。拉門全開時，露台與室內無縫連結，任憑晚風一併帶走燥熱溫度與吵鬧雜音。一樓面向街道的雙車位，假日成了男主人整理愛車及與鄰居互動的小舞台；後方的工作區，未來可視需求轉換為對外開課或展演空間，讓住家與鄰里互通有無，家的存在感也因此延伸到社區。

房屋外觀結構同樣堅固。內側保留清水混凝土，外側使用硬質PU泡棉以保溫並覆鍍鋅浪板；女兒牆頂端以鋼筋混凝土一體成形，最大程度避免排水阻塞時的回流風險，確保住宅面對風雨的耐受度。本案以可見的自然為起點，從屋頂到庭院，從廚餘到露台，從街道寒暄到屋內笑聲，一幅幅溫馨畫面呈現在眼前，當月光緩緩映照在牆上，萬籟俱寂時，這個家始終提醒著居住者，生活，原來擁有無限可能。

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)

