TakeTwo執行長保證《GTA6》絕對不再延期！因為已經砸錢宣傳了

《GTA6》（Grand Theft Auto 6／俠盜獵車手6）確定將於今年 11 月 19 日正式發售，發行商 Take-Two Interactive 執行長 Strauss Zelnick 最近接受外媒採訪時，對發售日期再次做出保證。

行銷錢已經花下去，不太可能延期。（圖源：GTA6／Rockstar Games）

廣告 廣告

Zelnick 最近在 CNBA 的訪談中表示，公司已經為《GTA6》投入了大量的行銷預算和資源，要玩家們放心。並且和先前所說的一樣，今年夏季開始就會有相關行銷活動出現，除非是遊戲即將發售，否則他們不會這樣花錢來行銷。

對於曾經歷過遊戲延期消息的玩家來說，這話無疑是一劑強心針。目前的行銷正是為了配合 11 月的檔期而規劃的，這也代表 Take-Two 與開發團隊 Rockstar Games 對於在今年底把《GTA6》交到玩家手中，已做好了萬全準備，絕不會讓期待已久的粉絲空手而歸。