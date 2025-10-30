TALOMA’Taipei原住民族音樂季 華山園區熱鬧開唱

記者古可絜／臺北報導

「2025 TALOMA’Taipei 原住民族音樂季」將於11月1、2日在華山園區北側綠地登場，兩日活動結合音樂表演、原樂好市、音樂人才培訓成果展與第5屆原住民族林班歌大賽，預計吸引數千名市民與樂迷共襄盛舉，為臺北留下最動人的原聲記憶。

今年音樂季主題曲〈TALOMA’〉由金曲創作人舞炯恩製作，並邀請歌手布萊克薛薛共同合唱，以阿美族語「Taloma’」（回家吧）為核心意象，呼應音樂季「用旋律讓族人再次聚合」的精神，輕快的節奏與多族語吟唱交織，展現城市與部落間的文化共鳴，像是一道溫柔的回家信號，喚醒族人內心深處的歸屬感與連結。

音樂季卡司由阿爆、舞炯恩、VERA、Ponay Akiyo、Boxing、姑慕・巴紹、舞思愛與AZ李孝祖等知名卡司接力登臺，帶來融合傳統與當代的多元曲風，從搖滾、嘻哈、民謠到流行，展現原住民族音樂的豐沛能量與創作實力，音樂人才培訓成果展則展出13組學員創作，讓民眾透過耳機試聽，感受新世代原聲的無限可能。現場同步舉辦「原樂好市」主題市集，集結全臺及臺北市共30個攤位，展售農特產品、文創商品、手工藝品及美食等，推廣都會區與原鄉部落的文化交流。

臺北市政府原住民族事務委員會表示，今年音樂季首度以兩日形式登場，不僅延伸活動深度，也讓更多元的聲音在城市中被聽見；未來將持續推動原住民族音樂與文化發展，並透過「原樂好市」等品牌活動，讓更多人走進原民文化、感受土地與人心的連結，讓原音在城市間迴盪不息。

「2025 TALOMA’Taipei 原住民族音樂季」將於11月1、2日在華山園區北側綠地登場。（取自原住民族音樂季臉書專頁）

陳芃以〈勇士〉榮獲音樂人才培訓成果競賽最佳大賞，將登上音樂季舞台演出，讓更多人聽見屬於新世代的原音之聲。（取自原住民族音樂季臉書專頁）

現場同步舉辦「原樂好市」主題市集，集結全臺及臺北市共30個攤位，展售農特產品、文創商品、手工藝品及美食等。（取自原住民族音樂季臉書專頁）