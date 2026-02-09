Tamron 2025年結算財報透露2026年至少推出10款鏡頭

數位相機如今正進入特色化與高階化的兩極發展，其中可交換鏡頭相機銷售雖不見得劇烈成長，但許多用戶購入可交換鏡頭相機後會持續增加鏡頭群，也為相機廠、第三方鏡頭品牌帶來額外的機會；日本知名鏡頭品牌騰龍Tamron在2025年年度結算財報透露，2026年後將以每年推出10款鏡頭為目標。

不過要注意的是Tamron所謂的10款鏡頭並非全部都是全新開發，計算方式是不同接環就視為一款鏡頭，故10款鏡頭當中也不乏已經推出過Sony E接環版本、再行推出Nikon Z或Canon RF接環的版本，尤其目前Tamron並非所有E接環鏡頭都有提供Nikon Z與Canon RF版本的情況下，恐怕極高比例都不是新開發鏡頭。

不過主要也是受限Nikon Z與Canon RF兩大接環對授權的控管比較嚴謹，身為同樣是日系廠的Tamron不可能在未取得授權的情況貿然推出產品，據稱Nikon與Canon目前對第三方授權鏡頭的態度傾向不與它們既有鏡頭競爭，其中更可看到Tamron的RF鏡頭僅有APS-C版本，也透露些許端倪。

