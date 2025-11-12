TANK中國12小時換心肝！超鬼巧合嚇壞小粉紅

娛樂中心／李汶臻報導

唱紅〈專屬天使〉、〈如果我變成回憶〉等經典歌曲的43歲台灣歌手TANK（呂建中），去（2024）年11月在中國浙江完成心、肝雙器官移植手術。他時隔1年，於日前在中國登台開唱，恢復狀態極佳，讓不少網友直言：「越來越好了」。但有關TANK接受移植的「心肝器官」來源，仍持續引發各界好奇；近來，有不少網友在中國小紅書、抖音上傳影片，質疑TANK「12小時同時心肝寶貝到手」的可能性，讓眾多小粉紅湧入留言並呼籲官方有必要「做這件事」。

TANK「換上中國心、肝」判若兩人！器官來源曝「小粉紅不買帳」揪超鬼巧合

43歲TANK術後1年公開現身，狀態判若兩人。（圖／翻攝自微博）





近來中國器官移植疑雲連環爆，中國國家主席習近平在中共93閱兵典禮當天，被錄到私下談論器官移植、長生不老等話題。今年9月發生的中國男星于朦朧墜樓案，至今疑點重重，有關「活摘器官」、「活人獻祭」、「器官移植續命」等離奇猜想，更是甚囂塵上。日前連62歲武打巨星李連杰也捲入「換走僧人器官」風波，中國上海還爆出小學生收到來自上海疾控中心的調查問卷和意向書，要求家長同意學生加入集體抽血存樣的身體監測計畫。

TANK「換上中國心、肝」判若兩人！器官來源曝「小粉紅不買帳」揪超鬼巧合

中國「強摘器官疑雲」連環爆，黑手疑似伸向孩童，上海有小學生被要求集體抽血存樣。（圖／翻攝自抖音）





實際上，一直以來有關歌手TANK在中國換心肝的器官真實來源，持續飽受外界質疑。TANK去年在中國浙江大學醫學院附屬第二醫院（浙大二院）成功完成亞洲首例心肝同期聯合移植手術。據中共央媒《人民網》報導，院方當時透露捐贈器官的大愛者，因特重度顱腦損傷致腦死亡，無私地捐獻了器官。

TANK「換上中國心、肝」判若兩人！器官來源曝「小粉紅不買帳」揪超鬼巧合

TANK於2024年成功在中國完成「心肝同期聯合移植手術」，更是亞洲首例。（圖／翻攝自微博）





但有關說法至今仍遭到不少小粉紅質疑，就有不少網友上傳影片，列出案件的種種疑點以及超鬼巧合，其中就提到「心臟離體6小時就廢了，是怎麼這麼快這麼巧合，同時匹配的心臟和肝臟的呢」。抖音上也有不少網友響應「#12小時同時心肝寶貝到手」話題上傳相關影片，並呼籲院方「公開器官捐獻者來源和資訊」、「明確捐獻家屬陪同簽字的流程」。





TANK「換上中國心、肝」判若兩人！器官來源曝「小粉紅不買帳」揪超鬼巧合

有中國網友認為，同時匹配到心肝的概率很低，質疑TANK受捐器官來源的合法性。（圖／翻攝自抖音）









TANK「換上中國心、肝」判若兩人！器官來源曝「小粉紅不買帳」揪超鬼巧合

對於TANK同時匹配到合適的心肝，網友質疑「怎麼這麼快、這麼巧合」。（圖／翻攝自抖音）





