TANK呂建忠移植心肝成功露面！ Ella「親揭他身體近況」

TANK呂建忠長年因為心臟疾病所苦，因而無法繼續演藝事業，去年11月他在中國大陸接受心肝移植手術之後，就一直待在對岸發展，他也有現身Ella的巡演探班，甚至一起合照，2日Ella出席公益活動，被問到TANK的近況，她也大方分享。

對於有人認為TANK變得憔悴一事，Ella表示看到TANK覺得他氣色比之前好很多，臉也變得比較澎潤，TANK則跟Ella自嘲「變超胖」，Ella則開心表示「哪有，這樣才好。」她也認為TANK有在恢復，現在很有活力，可以好好吃飯跟演出。

而TANK看完Ella演唱會後，曬出兩人的合照，開心寫著「從今以後陳嘉樺是我偶像。」又笑說：「一直都是。」事實上先前Ella曾在中國音樂綜藝節目跟TANK同台，當時TANK整個人很緊張，Ella還握著TANK的手一起把歌唱完，展現暖心的一面。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導