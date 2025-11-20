TANK換上中國心肝！脫口爆術後「1重大轉變」判若兩人畫面曝
娛樂中心／巫旻璇報導
出道以〈給我你的愛〉、〈專屬天使〉等情歌紅遍華語樂壇的歌手TANK（呂建忠），近年因健康因素淡出演藝圈。TANK罹患先天性心臟病與肝功能異常，長年健康亮紅燈。2024年6月他在台北開唱時仍帶病登台，隔年4月首度坦承自己於2024年11月在中國接受「心臟與肝臟聯合移植手術」，消息震撼樂壇。TANK 9月現身微博音樂晚會受訪，首度親口談術後心境變化
TANK11月9日登上中國「莆田銀河左岸音樂節」，TANK也在社群發文曬出後台照，開心寫道：「裝酷遲來的更新，謝謝莆田，下次還要來！」並標註「#Tank呂建忠 #明星不止AB面」。（圖／翻攝自小紅書）
TANK （呂建忠）2024年11月在中國接受「心臟與肝臟聯合移植手術」，今年恢復狀況明顯好轉，不僅復工演出，9月更受邀出席微博音樂晚會，分享術後心境變化。他表示：「我最近開始工作後，感覺自己就像一個普通人一樣，很多事都可以自己來」。
TANK被問到手術後最大改變時，他坦言是「心態」轉變。（圖／翻攝自小紅書）
被問到手術後最大改變時，他坦言是「心態」轉變：「以前因為身體不好，總怕表現不好，特別是演出。現在不會再有那樣的擔心，身體可以應付所有事，所以我非常開心，也很積極去做該做的事。」他笑說，如今已不再被病痛束縛，「以前做事情會比較消極，但現在這些心態都慢慢消失了，反而更積極」。
TANK術後一年來復出步伐穩健，11月9日登上中國「莆田銀河左岸音樂節」，這也是他術後少見的大型公開演出。當天他身穿咖啡色漸層套裝現身，氣色紅潤、體態豐腴，看得出恢復良好。TANK也在社群發文曬出後台照，開心寫道：「裝酷遲來的更新，謝謝莆田，下次還要來！」並標註「#Tank呂建忠 #明星不止AB面」，展現重生後的正能量。
原文出處：TANK換上「中國心肝」不藏了！脫口爆術後「1重大轉變」判若兩人畫面曝光
