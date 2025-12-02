TANK換中國心肝「消瘦、眼下黑圈」！Ella揭見他反差真相

娛樂中心／綜合報導



歌手TANK（呂建忠）近期宣布自己在中國完成心臟、肝臟移植手術，恢復健康的他重啟演藝活動，被捕捉從原本消瘦憔悴，逐漸長胖、面色也紅潤起來的近況，更於11月29日現身Ella（陳家樺）杭州演唱會，被捕捉到最新狀態引發熱議，對此Ella本人則在今（2日）出席記者會時，透露自己看到TANK康復後的真實感受了。









TANK完成心肝移植手術後，回歸近況一直是粉絲關注焦點。（圖／翻攝自TANK@微博）

歌手TANK於11月29日現身Ella杭州演唱會，兩人在後台合照，TANK還開心歡呼「從今以後陳嘉樺是我偶像 呃…一直都是」，兩人互動吸引大批粉絲關注，不過就有粉絲觀察到TANK當天似乎黑眼圈特別深，留言提醒剛康復的TANK：「黑眼圈好重，但要多休息」、「瘦好多…眼睛也看得出疲倦」。

TANK近日曬出與Ella合影，一度讓歌迷覺得狀態不佳。（圖／翻攝自TANK@微博）

對此於杭州演唱會和TANK同台的Ella，則在2日現身記者會親回應當天情況，Ella回想當時TANK狀態，她認為在更久之前碰到的TANK「更瘦」，現在看起來好很多、更有活力，「氣色好很多……還被說變太胖了，看他恢復工作還有作息，很為他開心！」，事實上，Ella曾經於2023年於中國綜藝節目《時光音樂會》和TANK同台合唱，當時TANK暴瘦模樣一度引發歌迷震驚，與現今完成心肝移植手術狀態相比，就如Ella所說「氣色好很多」。

