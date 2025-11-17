TANK換心肝狂喊祖國！網揭「重回到20多歲」2狀態：如此幸運

娛樂中心／綜合報導



歌手TANK（呂建忠）過去因健康問題在事業上升期突然淡出演藝圈，暴瘦模樣也讓粉絲替他擔心，今年4月，他首度坦承早在2024年11月已於中國接受「心臟與肝臟」雙器官移植手術，且當地官方稱是亞洲首例，轉眼手術滿1年，TANK於本月9日亮相中國音樂節，精神與氣色明顯好轉，不僅中國歌迷感到安心，連路過網友都忍不住驚嘆他「真的變好了」，不過也有網友重提TANK換心肝手術的過去，點出2狀態「太幸運」。

近日TANK現身「莆田銀河左岸音樂節」，身穿咖啡色套裝熱力開唱，氣色紅潤、狀態明顯回升。（圖／翻攝自小紅書）





TANK歷經心肝移植手術回到舞台，啟動出道20週年系列活動，推出新歌〈重啟〉象徵重生，並於日前公開參與「莆田銀河左岸音樂節」，面色紅潤、身形也比過去更健康，讓不少粉絲湧入留言，興奮讚嘆「越來越有精神」、「狀態真的好了好多」，TANK的近況同樣在社群上掀起討論，也有歌迷分享他在音樂節台上拿著鏡頭自拍、演唱〈專屬天使〉的超近畫面，台下觀眾揮舞應援棒、跟著合唱，場面熱烈，讓看到影片網友再度驚呼：「換了發動機就是不一樣！」。





網友驚呼TANK「如此幸運」，重提器官移植過往。（圖／翻攝自小紅書）





自從TANK心肝手術之後，網路關於TANK特地到中國器官移植的討論不少，近日就有中國網友在小紅書重提，稱TANK完成手術過後「能夠清晰感覺到心臟有力的在跳動」、「彷彿自己回到了20多歲」，讓網友感嘆：「不得不說他的運氣實在是太好了，竟然能同時等到肝源和心源」，他認為許多人光等一個匹配成功的「肝」就有可能要等好幾年，還不一定能等到、甚至就走了，但TANK卻能如此幸運「肝源、心源同時降臨」，讓他感嘆：「真的是好運來了，擋都擋不住！」。事實上，當初記者會上TANK就透露器官來自一名腦死病患，隨後也發文不只「感謝祖國，感謝杭州」，也表示這位賜予他第二生命的捐贈者已經跟他是共同體，表示「我為我而活，也為你而活！」。









TANK於4月發文感謝「祖國」與器官捐贈者。（圖／翻攝自TANK@微博）













原文出處：TANK「赴中換心肝」狂喊祖國！網揭「重回到20多歲」2狀態太震驚：如此幸運

