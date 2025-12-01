TANK移植心肝後同框Ella 狀態曝光「身形消瘦、黑眼圈明顯」

歌手TANK成功完成心肝移植手術。(圖／ 李開明攝)

歌手TANK（呂建忠）罹患先天性心臟病淡出歌壇近10年，今年4月宣布成功完成心肝移植手術，身體逐漸恢復健康的他，已經開始重啟演藝事業，不過日前現身前師姐Ella的演唱會時，氣色略顯疲態，讓不少粉絲再度擔憂他的健康狀況。

TANK日前現身Ella杭州場演唱會，兩人還在後台敘舊、開心合照，只見他化身小粉絲，開心寫下：「從今以後陳嘉樺是我偶像，呃…一直都是」，照片中，兩人皆對著鏡頭露出燦爛笑容，Ella更是直接靠在TANK身上，親密舉動足以見得兩人的好交情，雖然TANK氣色相較過往好了許多，不過身形消瘦、黑眼圈明顯，不免讓人擔憂他的健康。

TANK現身Ella杭州場演唱會，身形明顯消瘦。(圖／Tank吕建忠微博)

照片曝光後，讓不少粉絲看了相當心疼：「瘦好多喔，記得要多休息」、「雖然手術相當成功，還是要好好保重身體」、「黑眼圈好重，要適時的休息」、「要多注意身體的狀況，不舒服要記得去看醫生」，另外，有不少粉絲敲碗他開演唱會：「我從小的偶像，想聽你演唱那些經典歌曲」、「快點開演唱會，想再聽你的歌聲」。

TANK的病況從去年3月起日益嚴重，由於嚴重影響到日常生活，前往浙江大學醫學院附屬第二醫院接受治療，經過醫療團隊評估後，只有進行心肝同期聯合移植手術，才能徹底醫治，同年11月，病況逐漸惡化，從腦死捐贈者身上獲得器官移植，才從鬼門關前被救回一命。

TANK近期在大陸積極發展。（圖／iMe TW提供）

