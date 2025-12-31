TANK胸前戴GoPro跨年唱〈專屬天使〉 全場突然大合唱「台上台下哭一片」

2025 B站跨年晚會，TANK演唱〈專屬天使〉，台上台下哭成一片。翻攝205號居民微博

歌手TANK（呂建中）在2025年B站跨年晚會上，以一首經典作品〈專屬天使〉引發全場萬人大合唱。這一幕成為當晚最感人的畫面，不僅讓台上台下的觀眾流下眼淚，更在網路社群上掀起熱烈討論，被網友稱為跨年夜「最催淚的名場面」。

TANK唱一半，台下突然大合唱。翻攝205號居民

手術後重返大舞台

TANK因為家族遺傳性心臟病，在2025年接受心臟移植手術。這次跨年演出是他術後重新出發，首次登上如此大型的舞台。過去他為過世姊姊創作的〈如果我變成回憶〉，歌詞中提到的絕望心境與他的真實經歷重疊，讓這次的回歸更具生命重生的意義。當他在台上演唱〈專屬天使〉到一半時，全場觀眾自發性地開始大合唱，TANK先是露出驚訝的表情，隨後感動落淚，並在歌曲結束時大喊：「謝謝，你們都是我的專屬天使。」

廣告 廣告

台下許多聽眾都哭了。翻攝205號居民微博

紀錄生命延續的視角

在表演過程中，有一個特別的細節引起關注。TANK的胸前佩戴了一台GoPro相機，據悉這是以「心臟捐獻者視角」來記錄舞台。這個設計象徵著生命的善意正在延續，專業樂評人認為，這種方式讓逝者能以詩意的方式，親自見證這份生命饋贈的價值。

TANK胸前戴了GoPro。翻攝205號居民微博

青春回憶的集體共鳴

〈專屬天使〉作為2007年台劇《花樣少年少女》的片尾曲，是許多80、90後群體的共同青春回憶。晚會現場透過羽毛飄落的舞台設計與經典旋律，成功喚醒觀眾的學生時代記憶。演出結束後，TANK在微博感性發文，表示再次唱起〈如果我變成回憶〉與〈千年淚〉，並聽到大家合唱〈專屬天使〉讓他非常感動。他寫道：「願我可以成為大家的專屬天使，也願新的一年，我們一起奔赴更明媚的日子！」



回到原文

更多鏡報報導

高雄跨年「雄嗨趴」告五人、八三夭接力炸場 戴資穎現身倒數、240 秒煙火點亮時代大道

2026第一唱！動力火車台中跨年熱力接棒 經典〈當〉萬人合唱震撼全場

2026高雄跨年「雄嗨趴」大驚喜 鼓鼓、陳漢典攜手AcQUA源少年組「超限定男團」