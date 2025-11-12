TANK衝中國「心肝移植」狀態大回歸！網見他「近臉面目」嚇爛了

娛樂中心／綜合報導



歌手TANK（呂建忠）過去因為健康問題在竄紅之際迅速神隱，近年不時現身總是一副暴瘦模樣，惹得歌迷相當關心TANK健康狀態，直到今年4月，TANK突發認了自己早已於2024年11月，在中國完成心臟和肝臟的移植手術，中國官方稱此次手術是亞洲創舉，如今TANK完成移植手術已過1年，他於9日現身中國參加音樂節活動，活躍狀態不只讓歌迷大讚，也意外讓路過網友忍不住發出感嘆。





TANK赴中「心肝移植」狀態大回歸！網見他「近臉自拍」嚇爛：換發動機就是不一樣

歌手TANK（呂建忠）因健康問題淡出演藝圈，後來在中國完成心臟與肝臟移植手術，引發外界熱議。（圖／翻攝自TANK@微博）

TANK先前赴中國接受心臟與肝臟移植手術，一度引發外界對器官移植討論，如今手術滿一年，他宣布展開出道20週年活動，並推出新歌〈重啟〉，喊出口號：「黎明之後，光會更耀眼！」象徵重生，他日前也曬出現身「莆田銀河左岸音樂節」近況，身穿咖啡色漸層套裝熱力開唱的TANK感性表示：「感謝莆田的風，吹得措手不及。能再次聽到大家的歌聲真的很幸福！應援我都有看到喔，謝謝大家！」，照片中可見他身形出現變化、面色更紅潤不少，許多粉絲紛紛留言大讚「越來越有精神」、「狀態真的好了好多」。





近日TANK現身「莆田銀河左岸音樂節」，身穿咖啡色套裝熱力開唱，氣色紅潤、狀態明顯回升。（圖／翻攝自小紅書）

關於TANK復出的健康近況備受關注，目前專注中國活動的他，也吸引許多網友關心其登台狀態，其中就有歌迷分享TANK在音樂節舞台手持鏡頭自拍的近距離畫面，當時TANK正對著台下熱唱〈專屬天使〉，台下歌迷揮動應援棒、沉醉在TANK歌聲當中，讓路過網友看到他的近況忍不住驚呼：「換了發動機就是不一樣！」。





原文出處：TANK衝中國「心肝移植」狀態大回歸！網見他「近臉面目」嚇爛：換發動機就是不一樣

