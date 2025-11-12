TANK衝中國「心肝移植」狀態大回歸！網見他「近臉面目」嚇爛了
娛樂中心／綜合報導
歌手TANK（呂建忠）過去因為健康問題在竄紅之際迅速神隱，近年不時現身總是一副暴瘦模樣，惹得歌迷相當關心TANK健康狀態，直到今年4月，TANK突發認了自己早已於2024年11月，在中國完成心臟和肝臟的移植手術，中國官方稱此次手術是亞洲創舉，如今TANK完成移植手術已過1年，他於9日現身中國參加音樂節活動，活躍狀態不只讓歌迷大讚，也意外讓路過網友忍不住發出感嘆。
歌手TANK（呂建忠）因健康問題淡出演藝圈，後來在中國完成心臟與肝臟移植手術，引發外界熱議。（圖／翻攝自TANK@微博）
TANK先前赴中國接受心臟與肝臟移植手術，一度引發外界對器官移植討論，如今手術滿一年，他宣布展開出道20週年活動，並推出新歌〈重啟〉，喊出口號：「黎明之後，光會更耀眼！」象徵重生，他日前也曬出現身「莆田銀河左岸音樂節」近況，身穿咖啡色漸層套裝熱力開唱的TANK感性表示：「感謝莆田的風，吹得措手不及。能再次聽到大家的歌聲真的很幸福！應援我都有看到喔，謝謝大家！」，照片中可見他身形出現變化、面色更紅潤不少，許多粉絲紛紛留言大讚「越來越有精神」、「狀態真的好了好多」。
近日TANK現身「莆田銀河左岸音樂節」，身穿咖啡色套裝熱力開唱，氣色紅潤、狀態明顯回升。（圖／翻攝自小紅書）
關於TANK復出的健康近況備受關注，目前專注中國活動的他，也吸引許多網友關心其登台狀態，其中就有歌迷分享TANK在音樂節舞台手持鏡頭自拍的近距離畫面，當時TANK正對著台下熱唱〈專屬天使〉，台下歌迷揮動應援棒、沉醉在TANK歌聲當中，讓路過網友看到他的近況忍不住驚呼：「換了發動機就是不一樣！」。
原文出處：TANK衝中國「心肝移植」狀態大回歸！網見他「近臉面目」嚇爛：換發動機就是不一樣
更多民視新聞報導
攤位發娃大叔竟是55歲吳奇隆！中國打拼畫面曝光
婚禮C位驚見張鈞甯！0修生圖公開「43歲狀態」網驚：好幸福
TANK赴中「心肝移植」1年近況曝！現身「這狀態」網驚：特別棒
其他人也在看
網紅砸1745萬注射玻尿酸！打造「陸首例人工八塊腹肌」 專家示警了
《南華早報》報導，該名男子在社群媒體上暱稱為「Andy Hao Tienan」，來自大陸黑龍江省，是一名擁有約10萬粉絲的美妝與時尚網紅。他自稱是「中國首例」以玻尿酸注射方式製作出「八塊腹肌」的人。Hao在個人簡介中寫道，「人體有20％由玻尿酸構成，是維持關節潤滑與保濕的重要...CTWANT ・ 18 小時前
TANK赴陸移植心肝續命！器官來源遭小粉紅質疑 「驚人黑幕」曝光
歌手Tank（呂建中）因先天性心臟病淡出舞台近10年，去年復出舉辦演唱會，但才唱第一首歌就全程撫胸。今年4月TANK發文透露已成功完成心肝同期聯合移植手術，更脫口「感謝祖國」讓他重生。但近來有不少網友在中國小紅書、抖音上傳影片，質疑TANK「12小時同時心肝寶貝到手」的可能性。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調EBC東森娛樂 ・ 1 天前
男同志國外代孕四胞胎惹爭議 純女社群創辦人嘆「子宮不該被當交易」
【緯來新聞網】近日台灣一對男同志伴侶透過社群媒體分享他們透過代理孕母迎來四胞胎的消息，掀起熱議，也再緯來新聞網 ・ 1 天前
羅志祥認了對吳宗憲很失望！當面揭當年心結 自爆兩人是鄰居
綜藝天王吳宗憲今（12日）與《咻比嘟華》成員小鐘、小馬合體，連袂上羅志祥、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》，開錄前羅志祥、何美與吳宗憲一同接受媒體訪問，見媒體大陣仗，吳宗憲打趣地說：「小的只是路過！我以為我今天只是來當來賓而已，但今天心情很開心，看到小豬跟何美開了新節目。」主持人羅志祥也興奮回應：「今天這個陣仗好比節目當時開播一樣，記者來了很多，憲哥大駕光臨真的很榮幸。」鏡報 ・ 22 小時前
陳致遠、林秀琴受困宜蘭！鳳凰颱風豪雨猛灌 「積水暴漲」畫面曝光
鳳凰颱風襲台帶來強風豪雨，宜蘭多處傳出淹水災情。藝人夫妻檔陳致遠、林秀琴昨（11）日晚間駕車行經蘇澳，車外雨水狂灌模糊視線，積水更是讓車輛寸步難行，林秀琴不得已透過社群平台求救：「我們被困在蘇澳市區，平面道路低窪全部積水，水勢真的是瞬間暴漲，有人可以來救援嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
朴寶英獲意外之財想過得從容 李賢旭想偷偷花掉
2025年Disney+ 原創內容發布會今（13）日在香港迪士尼樂園酒店舉行，韓劇《GOLD LAND》主演朴寶英、金聖喆、李賢旭與導演金成勳一同出席，朴寶英表示，劇中將展現出她過去少見的一面，「劇中有許多逃亡戲，也會全身沾滿泥巴。」朴寶英透露在劇中飾演一名國際機場安檢員，意外捲入非法黃金走私事件，自由時報 ・ 34 分鐘前
《許我耀眼》慶功宴變「帶貨現場」！趙露思、陳偉霆推銷1600元娃娃 網傻眼：吃相難看
熱播陸劇《許我耀眼》日前舉辦慶功宴，卻意外掀起爭議。原本應是慶祝活動，主演趙露思、陳偉霆卻出現在直播間推銷周邊商品，售價378元（約新台幣1600元）的棉花娃娃禮盒、34.9元（約新台幣150元）的針織襪更是被質疑定價過高，引發網友怒批「吃相難看」，認為慶功宴根本成了「割韭菜現場」。姊妹淘 ・ 22 小時前
蘇澳冷泉變"泥泉"! 白米溪暴漲驚險搶救住戶
地方中心／綜合報導一夜暴雨，宜蘭蘇澳鎮慘不忍睹！當地知名景點「蘇澳冷泉」，變成了「泥泉」，水池裡滿滿的泥沙，上頭還有樹枝落葉等垃圾，業者相當無奈，但好險現在是淡季，不然損失更慘。另外，蘇澳鎮白米溪暴漲，上游一戶住戶受困，消防局趕緊派員挺進搶救，帶著老翁涉水走過湍急溪流，場面相當驚險。水裡通通都是混濁泥沙，水池上飄著樹枝落葉、垃圾等，甚至還有瓦斯桶，你知道嗎，這裡就是知名的"蘇澳冷泉"，被暴雨肆虐過後，直接變成了"泥泉"。蘇澳冷泉變「泥泉」。（圖／民視新聞）當時水淹高度快要超過一個人高，但即使水退了，還可以看到滿滿的殘留物，還無法重新營業，跟過去比一比，蘇澳冷泉清澈乾淨，大朋友小朋友都喜歡來這裡泡一泡，消暑透沁涼，如今變成這樣，讓業者苦哈哈，但直呼還好現在是淡季，如果在炎熱夏天，可能會損失更慘。而大雨不只造成淹水，溪水也大暴漲。白米溪大暴漲，溪水相當湍急，好幾名救難人員挺進救援，驚險萬分，有的拉繩索，有的扶著老翁，大家一同奮力合作，渡過水勢凶險的溪流。白米溪暴漲驚險搶救住戶。（圖／民視新聞）消防局12號早上6點多獲報，白米溪上游一處民宅因溪水暴漲，導致1名住戶受困，所幸在救難人員前往搶救下，成功將人救出。原文出處：蘇澳冷泉變「泥泉」 白米溪暴漲驚險搶救畫面曝光 更多民視新聞報導宜蘭淹水「阿嬤無力逃上樓」！上空猛男團「划船神救援」孫女淚謝吊車大王出手救宜蘭！女婿赴蘇澳、「3寶貝」待命中蘇澳災情有夠慘！家具、生活用品全淹壞 民進黨宜蘭黨部出手了民視影音 ・ 20 小時前
將畫筆化為刺青針 大葉大學吳宸芳「貓咪藝妓」勇奪刺青冠軍
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學造形藝術學系大四生吳宸芳，想將最喜歡的畫畫發展為職涯，因此學習刺青互傳媒 ・ 6 小時前
赴陸「心肝同期移植」沒1年！TANK近況曝光 歌迷大讚：狀態很好
根據此前報導，TANK的病況從2024年3月起日益嚴重，逐漸影響到日常生活，為此住進中國浙江大學醫學院附屬第二醫院接受治療，在歷經多次討論會議後，醫師告知他只有進行心肝同期聯合移植，才能徹底解決病症。同年11月，他的病況急遽惡化，心臟和肝臟功能指標都極度異常，凝血功...CTWANT ・ 22 小時前
63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照緯來新聞網 ・ 17 小時前
赴中國「心肝移植」續命！43歲TANK術後1年公開現身 驚人近況曝光
歌手TANK（呂建中）因先天性心臟病淡出舞台近10年，去年復出舉辦演唱會，但才唱第一首歌就「全程撫胸」，坦言身體有點不適。今年4月TANK發文透露已成功完成心肝同期聯合移植手術，更脫口「感謝祖國」讓他重生，一度引起網友不滿。，如今TANK完成移植手術已過了一年時間，他最新舉辦演唱會近況也獲得網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
巴西八卦女網紅發文「抖出前男友隱私」 數小時後遭連轟6槍身亡
綜合外媒報導，這起命案發生在10月23日晚間7時30分許。當時，弗拉維亞正站在一位16歲朋友的屋外。2名共騎著一輛藍色摩托車的男子突然靠近並向她開槍。儘管弗拉維亞試圖逃進屋內避難，但仍被兇嫌使用點40口徑的子彈擊中6槍，當場死亡。她身旁的朋友則被子彈劃傷肩膀，不過幸運...CTWANT ・ 16 小時前
爆出三角戀！王子與粿粿美國行返台後變心 「她」遭王子斷崖式分手
（娛樂中心／綜合報導）王子（邱勝翊）與粿粿婚內曖昧事件延燒之際，外界也開始追查這段關係背後的時間線。據知情人士 […]引新聞 ・ 1 天前
還有機會搶票！ TWICE高雄場今晚5點「限量加開」
超人氣南韓女團 TWICE 將於11月22日、23日在高雄國家體育場 (世運主場館) 開唱，主辦單位今（12）日驚喜宣布「限量加開」，還沒有搶到票的歌迷可以把握機會。主辦單位表示，今晚五點拓元售票系統...華視 ・ 1 天前
地牛翻身！上午9點22分 宜蘭發生4.5有感地震
即時中心／林耿郁報導最新消息，上午9點22分左右，北部地區發生芮氏規模4.5有感地震，震央位在宜蘭縣政府西方10.6公里 ，即員山鄉境內，深度50.1公里。民視 ・ 4 小時前
黃品源女兒腎臟感染！醫下通牒「恐丟命」畫面曝
娛樂中心／李汶臻報導唱紅〈小薇〉的57歲歌手黃品源，近年都在中國發展，去（2024）年再婚娶回俄羅斯鋼琴家美女Alina艾琳，兩人的北京婚宴更有「大咖天王」任賢驚喜現身。黃品源與前妻育有一兒一女，其中22歲的女兒黃懷萱（Edelyn），遺傳媽媽巫若萍的荷蘭與原住民血統，混血精緻五官搭配高䠷身材相當吸睛。在美國發展音樂事業的她，日前突在IG限動自爆腎臟感染，一度情況危急、遭醫生警告「差點沒命」，最後還被送進急救室。對於女兒人在他鄉緊急送醫，爸爸黃品源稍早作出回應並曝光女兒的最新病況。民視 ・ 1 天前
詐騙仔假冒建商子詐逾5千萬 爽開麥拉倫、戴百達斐麗..卻繳不出120萬保釋金
桃園市23歲范姓男子涉嫌從2023年開始，假冒知名建設公司董事之子、AI晶片供應商及知名電腦公司董事等身分到處行騙，不法獲利超過5千萬元，並將贓款用來購買麥拉倫跑車、黃金、百達斐麗手錶等，過著極盡奢華的生活，檢警今年7月將他逮捕送辦後羈押，11日偵結起訴移審後，法官裁定120萬元交保，卻因具保無著續押。鏡報 ・ 1 小時前
國中生撞翻同學名牌保溫瓶 被索賠1380元掀議論
台中市豐原區某國中發生一起物品損毀糾紛，一名女學生在學校打掃時不慎撞翻同學名牌保溫瓶，底部凹損，對方母親要求賠保溫瓶全新價格全額1380元，在地方臉書社團引發議論，網友說法不一，認為不應要求賠全新全額價格，有人認為購買新保溫瓶賠償；這所學校教務主任今天表示，不知此事，家長或學生間有糾紛可找校方人員調自由時報 ・ 2 小時前