TANK赴陸換心肝憔悴暴瘦！Ella親曝他「真實現況」：很為他開心

記者宋亭誼／台北報導

弘道基金會致贈Ella（右）感謝狀。（圖／記者鄭孟晃攝影）

台灣歌手TANK（呂建忠）今年4月發文宣布自己在中國接受心肝移植，手術非常成功，目前也已經重啟演藝事業。然而，TANK日前現身Ella（陳嘉樺）杭州演唱會時，卻被網友發現氣色略顯疲憊，身體狀況再度令網友憂心。Ella今（2）日鬆口對方真實現況，表示TANK整體已經恢復許多，自己也很為他開心。

TANK（左）身形消瘦、黑眼圈明顯。（圖／翻攝自微博）

Ella今（2）日以公益大使身分出席弘道老人福利基金會活動，談及TANK暴瘦現況，Ella表示對方「之前更瘦」，如今恢復工作與正常作息，身體狀況比先前好很多，「他有在恢復，現在充滿活力」，Ella分享，演唱會當天TANK特地至後台和她碰面，她明顯感受到對方的氣色改善許多，臉頰也變得更澎潤，透露TANK近期忙於工作跟演說，一切都在變好。

廣告 廣告

Ella鬆口TANK身體現況。（圖／記者鄭孟晃攝影）

Tank過去唱紅〈專屬天使〉、〈給我你的愛〉等經典歌曲，卻因長年飽受先天性心臟病所苦，在當紅之際一度中斷演藝事業。去年底他赴中國接受心肝移植手術成功，並於今年4月宣布重生喜訊，卻也因此捲入當地「國有器官」疑雲，不過他至今並未針對這件事正面回應，引起社會譁然。

更多三立新聞網報導

Ella突失控爆哭！二度拭淚「活動急喊卡」 背後關鍵原因曝光

蔡康永澀谷被偶遇！「衰老暴瘦」網看傻認不出...63歲真面目登熱搜

陳傑憲羨慕韓國球星「長得帥」 眾人傻眼：先照照鏡子

「趙露思哥哥」台上被強吻！恐怖畫面全放送 網嚇瘋：詭異的像AI

