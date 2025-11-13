TANK赴陸移植心肝續命！器官來源遭小粉紅質疑 「驚人黑幕」曝光

娛樂中心／綜合報導

歌手Tank（呂建忠）前往中國大陸接受手術。（圖／翻攝自微博）

歌手Tank（呂建中）因先天性心臟病淡出舞台近10年，去年復出舉辦演唱會，但才唱第一首歌就全程撫胸。今年4月TANK發文透露已成功完成心肝同期聯合移植手術，更脫口「感謝祖國」讓他重生。但近來有不少網友在中國小紅書、抖音上傳影片，質疑TANK「12小時同時心肝寶貝到手」的可能性。

TANK氣色明顯好轉，臉型圓潤不少。（圖／翻攝自TANK@微博）

近來中國器官移植疑雲連環爆，中國國家主席習近平在中共93閱兵典禮當天，被錄到私下談論器官移植、長生不老等話題之後年9月發生的中國男星于朦朧墜樓案，有關「活摘器官」、「活人獻祭」、「器官移植續命」等傳聞更甚囂塵上。日前連62歲武打巨星李連杰也捲入「換走僧人器官」風波。

而TANK在中國換心肝的器官真實來源，過去也一直飽受外界質疑。就有不少網友上傳影片，列出案件的種種疑點以及超鬼巧合，其中就提到「心臟離體6小時就廢了，是怎麼這麼快這麼巧合，同時匹配的心臟和肝臟的呢」。抖音上也有不少網友響應「#12小時同時心肝寶貝到手」話題上傳相關影片，並呼籲院方「公開器官捐獻者來源和資訊」、「明確捐獻家屬陪同簽字的流程」。

