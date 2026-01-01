Tank首登中國跨年！以「心臟捐獻者視角」開唱畫面曝

娛樂中心／楊佩怡報導

歌手TANK（呂建忠）在台灣與中國皆具高知名度，是華語樂壇曾經炙手可熱的創作新星。然而，他在事業高峰時期因罹患家族性肥厚型心肌病，後期更合併肝功能衰竭，健康急速惡化，被迫全面淡出演藝圈專心治療。2025年4月，他公開宣布已完成心臟與肝臟「同期聯合移植手術」，終於迎來重生曙光。日前更是參加中國跨年演出，TANK以「心臟視角」開啟演唱，在唱到《專屬天使》時，台下全場觀眾大聲合唱，這一幕讓他忍不住眼含淚光。

Tank首登中國跨年…以「心臟捐獻者視角」開唱！現場「這1幕」他秒哽咽

31日的中國跨年演出，是TANK康復以來，首次站上如此大的舞台。（圖／翻攝自微博）

TANK在2025年4月完成心臟移植手術，昨（31）日他站上中國跨年晚會，這是他康復後首次登上大舞台；台下擠滿了粉絲，拿著手幅和手燈為其應援打氣。在表演一開始，TANK在胸前掛上一台GoPro相機，據悉這是Tank以「心臟捐獻者視角」來記錄舞台，該設計核心在於生命價值的延續。

TANK帶著GoPro相機，以「心臟捐獻者視角」開啟跨年演唱。（圖／翻攝自微博）

此外，正當他演唱到暴紅歌曲《專屬天使》時，台下觀眾突然大聲合唱，讓TANK驚艷不已。畫面還帶到觀眾們的感動的表情，有些人甚至哭了出來，而TANK看到這一幕，則是忍不住眼含淚光。跨年演唱結束後，他也將相關影片PO上小紅書和微博，並寫下「確認了，我的專屬天使。是最美的夜，見到的最美的你們」。相關貼文曝光後，大批粉絲表示「有幸在現場見證這份感動」、「我要你長命百歲，永遠幸福健康我們還有唱不完的歌」、「我的青春啊啊啊啊」、「新的一年願你越來越健康」。

現場聚集眾多TANK的粉絲，大合唱的一幕讓TANK感動到眼含淚光。（圖／翻攝自小紅書）

事實上，TANK 因心臟病淡出多年，2024 年於中國完成罕見的「心肝同步移植」手術，目前身體狀況趨於穩定。術後他在社群與記者會中多次使用「感謝祖國」、「台灣省」等詞彙，在台灣網路引發強烈反彈與論戰。且由於執刀醫院（浙大二院）因曾捲入活摘器官疑雲，加上其宣稱的「亞洲首例」真實性遭醫界挑戰，使外界對此案的器官來源與醫療倫理產生質疑。

