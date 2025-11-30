TANK「換上中國心肝」憔悴現身！眼下發黑「無修真面目」粉嚇壞

娛樂中心／綜合報導

歌手TANK（呂建忠）在台灣與中國皆具高知名度，是華語樂壇曾經炙手可熱的創作新星。然而，他在事業高峰時期因罹患家族性肥厚型心肌病，後期更合併肝功能衰竭，健康急速惡化，被迫全面淡出演藝圈專心治療。今年4月，他公開宣布已完成心臟與肝臟「同期聯合移植手術」，終於迎來重生曙光。昨（29日）他現身Ella（陳嘉樺）杭州演唱會，還在後台開心與Ella合照，但照片中可見他明顯消瘦、眼下黑眼圈深邃、氣色略顯疲態，讓粉絲相當心疼。

歌手TANK（呂建忠）在台灣與中國皆具高知名度，是華語樂壇曾經炙手可熱的創作新星。（圖／翻攝自微博）









TANK昨（29日）現身Ella杭州場演唱會，還在後台與Ella合影、開心直呼「從今以後陳嘉樺是我偶像 呃…一直都是。」畫面中，他雖掛著輕鬆笑容，精神看似平穩，但依舊消瘦、眼下黑眼圈明顯、氣色略顯疲態，讓粉絲看了相當心疼留言關心：「黑眼圈好重，但要多休息」、「瘦好多…眼睛也看得出疲倦」。也有粉絲敲碗期待他舉辦個人演唱會。許多網友留言表示：「好想再聽你唱現場」、「快開演唱會！哪裡都願意飛去看」、「等你準備好，我們永遠在」。





TANK因先天性心臟病淡出舞台近10年，去年復出演唱時，他才唱完一首歌就頻頻摀胸，坦言身體仍感到不適。（圖／翻攝自微博）









事實上，TANK因先天性心臟病淡出舞台近10年，去年復出演唱時，他才唱完一首歌就頻頻摀胸，坦言身體仍感到不適，引發外界關注。今年4月，他公開透露已在中國完成心臟與肝臟「同期聯合移植手術」，並在貼文中以「感謝祖國」表達重生之恩，一度在台灣網路上掀起爭議。同月，他也在浙江大學醫學院附屬第二醫院舉行記者會，證實自己在2024年接受心、肝同步移植，經過漫長復原期後狀況逐漸穩定。他在微博多次感謝醫療團隊，但文中使用「祖國」、「台灣省」等詞彙引來部分台灣網友反彈。此外，該院過去捲入活摘器官疑雲，醫療團隊宣稱的「亞洲首例心肝同步移植」也遭到醫界質疑，使外界對器官來源與倫理問題再度投下問號。





TANK（左）現身Ella（右）杭州場演唱會，還在後台與Ella合影，無濾鏡真實狀態曝光。（圖／翻攝自微博）

























