Nokia宣布獲選為桃園國際機場公司 (TIAC) 的合作夥伴，將為其提供關鍵任務網路解決方案。桃園機場將導入Nokia的IP/MPLS (網際網路通訊協定/多重通訊協定標籤交換) 技術，全面升級第一與第二航廈現有的通訊基礎設施，藉此強化機場服務的安全性、可靠度與營運效率。

桃園機場攜手Nokia升級通訊基礎設施，導入IP/MPLS解決方案強化資安與營運韌性

整合語音、影像與關鍵維運數據，降低複雜度

此次升級計畫是與台灣系統整合商華電聯網 (HwaCom Systems) 共同執行，透過Nokia的IP/MPLS解決方案，桃園機場將能把原本分散的語音、數據、視訊通訊，以及包含自助報到機 (Kiosks)、行李處理系統、Wi-Fi與CCTV監控系統等關鍵維運技術服務，整合至單一網路基礎架構上。

廣告 廣告

這項舉措預期將大幅降低網路管理的複雜性與營運成本 (OpEx)，而透過端對端的網路與資安管理平台，機場方將能獲得更高的網路效能可視性，進一步優化整體營運。

應對4500萬人規模旅運量，佈局第三航廈未來

作為台灣最繁忙的機場，桃園國際機場在2024年的旅客運量已接近4500萬人次。為了應對持續增長的客貨運需求，以及預計於2027年投入營運的第三航廈，此次的網路升級被視為是打造「未來就緒」 (Future-proof)基礎設施的關鍵一步，以支持其成為區域主要轉運樞紐的目標。

採用7750 SR等路由設備

在硬體規格方面，Nokia將佈署包含7750伺服路由器 (Service Router)、7250互連路由器 (Interconnect Routers)，以及7210服務存取系統 (Service Access System)等設備。同時，桃園機場也將導入Nokia的Network Service Platform，以協助機場實現營運自動化與簡化。

桃園國際機場公司資訊處處長表示，機場網路必須具備極高的安全性與可靠度，此次選擇與Nokia及華電聯網合作，正是看重其確保專案如期執行的能力。Nokia亞太區網路基礎設施企業業務副總裁Stuart Hendry也強調，IP/MPLS解決方案將有助於提升機場安全性與營運效率，同時降低能源消耗。

更多Mashdigi.com報導：

「X」啟動帳號「回收再分配」市集，Premium+付費用戶可申請稀有帳號名稱

Facebook社團終於不用「實名」發言，Meta推出自訂暱稱與頭像功能、實現半匿名互動

Google駁斥Gmail郵件內容被用於訓練AI傳聞，澄清「智慧功能」設定僅用於個人化服務