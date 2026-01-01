搶在2026年CES大展開展與Galaxy S26旗艦機即將亮相之前，三星選擇先針對入門市場需求推出新款智慧型手機Galaxy A17 5G與平板裝置Galaxy Tab A11+，預計在1月正式進入市場。

鎖定200美元平價市場！三星發表Galaxy A17 5G與 Galaxy Tab A11+，延續「高 CP 值」戰略

Galaxy A17 5G：換湯不換藥的實惠選擇？

作為Galaxy A系列的最新入門成員，Galaxy A17 5G在硬體規格上並沒有太激進的升級，反而更像是前代Galaxy A16 5G的微幅改款，並且提供黑、藍兩款配色選擇。

新機同樣搭載了三星自家Exynos 1330處理器，這顆晶片也曾用於去年的Galaxy A16 5G上。螢幕方面則維持6.7吋Full HD+ Super AMOLED顯示面板，在200美元價位帶 (約合台幣6400元)的手機上依然是相當具競爭力的規格。

相機配置也「複製」了去年的方案：

• 主鏡頭：5000萬畫素

• 超廣角：500萬畫素

• 微距鏡頭：200萬畫素

• 前視訊鏡頭：1300萬畫素

基礎版本提供4GB記憶體與128GB儲存空間，並且支援最高2TB容量的micro SD記憶卡擴充。電量部分則內建5000mAh電池，並且支援快速充電。雖然規格驚喜不大，但對於預算有限、僅需基礎5G連網與社群功能的用戶來說，仍是相當穩健的選擇，預計會在1月7日率先於美國上市。

Galaxy Tab A11+：追劇專用的11吋大平板

同步登場的還有入門平板Galaxy Tab A11+，建議售價為250美元 (約合台幣8000元)，預計會在1月8日開賣。

這款平板主打11吋LCD螢幕，顯然是鎖定影音娛樂與基礎文書需求。核心規格提供6GB / 8GB記憶體與128GB / 256GB儲存空間的組合，同樣支援micro SD記憶卡擴充。

相機部分配置較為陽春，分別為後置800萬畫素與前置500萬畫素鏡頭。不過，三星強調Galaxy Tab A11+電池續航力可達15小時的影片播放時間，同樣支援快速充電，作為家中第二台「沙發娛樂機」或是給學童使用的裝置相當合適。

